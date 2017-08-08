Милонов предложил запретить бесплатные порносайты

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с предложением ввести запрет на осуществление деятельности порносайтов в свободном режиме, внедрить механизм возрастной верификации для посещения таких ресурсов и запретить их свободную рекламу.
Милонов также предлагает приостановить работу таких сайтов до создания эффективных механизмов и правил их существования в российском сегменте интернета.
По мнению депутата, серьезной проблемой современного интернета является легкая доступность сайтов и ресурсов эротического и порнографического содержания, причем они не имеют никакой защиты от посещения несовершеннолетними пользователями сети, что может привести к получению ребенком вредной для своего психического здоровья информации.
"Одним из самых действенных методов стал тотальный запрет т. н. "бесплатных" сайтов, лишенных какого-либо возрастного фильтра. В ряде стран желающие посещать такие площадки обязаны проходить регистрацию, возрастную верификацию и пользоваться такими сайтами только посредством банковских транзакций", — отмечает Милонов.