Милонов предложил запретить бесплатные порносайты

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову с предложением ввести запрет на осуществление деятельности порносайтов в свободном режиме, внедрить механизм возрастной верификации для посещения таких ресурсов и запретить их свободную рекламу.

"Прошу вас рассмотреть возможность изменения существующей практики работы всех эротических и порнографических ресурсов в интернете на территории Российской Федерации. Необходимо введение запрета на осуществление деятельности этих ресурсов в свободном режиме, внедрение механизма эффективной возрастной верификации, а также запрет на свободную рекламу данных ресурсов в интернете", — говорится в обращении депутата, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Милонов также предлагает приостановить работу таких сайтов до создания эффективных механизмов и правил их существования в российском сегменте интернета.

По мнению депутата, серьезной проблемой современного интернета является легкая доступность сайтов и ресурсов эротического и порнографического содержания, причем они не имеют никакой защиты от посещения несовершеннолетними пользователями сети, что может привести к получению ребенком вредной для своего психического здоровья информации.

Если взрослые, как считает Милонов, самостоятельно принимают решение о посещении разного рода виртуальных ресурсов и представляют степень собственной ответственности, то дети не в состоянии оценить возможные последствия от раннего интереса к таким темам. Милонов ссылается на психологов и психиатров, которые полагают, что ранний интерес к сексуальной сфере жизни провоцирует отклонения и развитие сексуальных и психологических патологий. Депутат также подчеркивает, что в мире принимаются различные меры по недопущению детей на подобные эротические и порнографические сайты.

"Одним из самых действенных методов стал тотальный запрет т. н. "бесплатных" сайтов, лишенных какого-либо возрастного фильтра. В ряде стран желающие посещать такие площадки обязаны проходить регистрацию, возрастную верификацию и пользоваться такими сайтами только посредством банковских транзакций", — отмечает Милонов.