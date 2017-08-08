Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за вспышки вируса Коксаки в Турции

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор открыл электронную горячую линию в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил РИА Новости, что информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности.

"Роспотребнадзором направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турецкой Республики об эпидемиологической ситуации, до настоящего времени ответ не представлен. Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии ", — говорится в сообщении.

Ведомство просит указывать в обращении период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, контактные данные, место отдыха и название отеля, дату возвращения в РФ (либо предполагаемого возвращения), состояние здоровья после возвращения.

Роспотребнадзор также просит россиян указывать, обращались ли они за медпомощью во время отдыха либо по возвращении, название туроператора и страховой компании. Как отмечает ведомство, в территориальных органах работают горячие линии для приема телефонных обращений по месту проживания. Ведомство подчеркивает, что при ухудшении самочувствия во время отдыха или по возвращении в РФ следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.