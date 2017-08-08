В Крым перебросят четыре мобильных электростанции

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) дополнительно перебросят в Крым для стабильной работы энергосистемы, сообщил член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.

Ранее компания "Крымэнерго" сообщила, что объем потребления электроэнергии в Крыму достиг предела и превышает суммарный объем существующей генерации. В ночь с понедельника на вторник энергетики были вынуждены применить графики временного отключения электричества.

Шеремет подчеркнул, что аномальная жара, которая пришла в Крыма с начала августа, привела к повышенной нагрузке на энергосистему.

"Принято решение создать мощный энергокулак, чтобы тот дефицит электроэнергии, который мы испытываем из-за аномальной жары, безболезненно пройти. У нас огромное количество АРИПов (автономные источники резервного питания) из которых формируется небольшой кластер, что в совокупности даст нам еще 80-90 мегаватт, что покроет дефицит электроэнергии. Более того, перебрасывается еще 4 МГТС, которые решат насущные проблемы. Их мощность стандартная, по 22 мегаватта каждая", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, МГТС будут использоваться до введения в эксплуатацию двух строящихся ТЭЦ.

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