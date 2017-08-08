Сергей Удальцов вышел на свободу

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, осужденный в июле 2014 года за организацию беспорядков, вышел на свободу. Об этом сообщила его жена Анастасия.

"Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году", — написала Анастасия Удальцова на своей странице в Facebook

Ранее сообщалось, что Удальцов покинет колонию 9 августа. По словам его жены, это была "ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения".

Анастасия Удальцова добавила, что ее муж намерен 10 августа провести пресс-конференцию.

Сергей Удальцов был задержан после оппозиционного шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади в мае 2012 года, которые закончились беспорядками и столкновениями с полицией. Тогда пострадали десятки человек.

Организаторы акции — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по четыре с половиной года колонии.