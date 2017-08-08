Оплатить проезд по платным дорогам России можно будет при помощи смартфона

СМОЛЕНСК, 8 авг — РИА Новости. Помимо наличных денежных средств, банковских карт и транспондеров оплатить проезд по платным дорогам России можно будет при помощи мобильного приложения. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.
"В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей, — отметил Сергей Кельбах. — Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона".
Точных сроков введения нового вида оплаты глава "Автодора" не назвал.