Оплатить проезд по платным дорогам России можно будет при помощи смартфона

СМОЛЕНСК, 8 авг — РИА Новости. Помимо наличных денежных средств, банковских карт и транспондеров оплатить проезд по платным дорогам России можно будет при помощи мобильного приложения. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.

По словам главы ГК "Автодор", соответствующее приложение уже разрабатывается собственным IT-отделом компании. Владельцы смартфонов смогут устанавливать его себе на телефон, регистрироваться в личном кабинете, а затем пополнять счет и оплачивать проезд на пунктах взимания платы (ПВП). Приложение будет работать аналогично транспондеру: водитель сможет проехать ПВП без остановки по специально отведенным для этого полосам, которые сейчас используются владельцами автономных электронных устройств для автоматической оплаты проезда.

"В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 тысяч автолюбителей, — отметил Сергей Кельбах. — Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счету, с которого производится оплата телефона".

Точных сроков введения нового вида оплаты глава "Автодора" не назвал.