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Общество

Опрос: половина россиян считает, что их жилье нуждается в реновации

Сюжет:
Программа реновации в Москве (322)
08:1408.08.2017
(обновлено: 08:22 08.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖилье в Москве, попавшее под программу реновации. Архивное фотоЖилье в Москве, попавшее под программу реновации. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Почти три четверти (73%) россиян считают, что некоторые регионы больше Москвы нуждаются в реновации жилищного фонда, более половины жителей в регионах негативно оценили состояние жилья и 51% считают момент подходящим для реновации, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями. По данным ВЦИОМ, к концу июня о московской программе реновации жилья слышали 70% жителей страны в целом. "Около трех четвертей россиян (73%) разделяют ту позицию, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем столичный мегаполис, причем даже среди москвичей и петербуржцев эта доля высока – 70%", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Респондентов также попросили оценить актуальность реализации такой программы в их регионе, москвичам этот вопрос не задавался. Как показал опрос, 42% жителей считают снос ветхого и аварийного жилья приоритетом, а 47% указали на существование в своем регионе более острых проблем, требующих решения. Что касается остроты проблемы ветхого жилья именно в столице, мнения россиян разделились почти поровну: 35% считают, что проблемы нет или она не слишком серьезна, а 33% полагают, что ее масштабы велики; 32% затруднились дать ответ. "В то же время, на вопрос о состоянии жилья в своем регионе, задававшийся всем респондентам, кроме жителей Москвы, более половины (59%) дали негативные ответы", — отмечено в материалах опроса. Еще треть (34%) сказали, что такой проблемы в их регионе нет или она невелика.

Почти половина (48%) всех участников опроса назвали нынешнюю ситуацию в столице подходящей для реновации, причем эта доля заметно выше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (60%). Неподходящей ситуацию считают 19% опрошенных. "В отношении своего места проживания на аналогичный вопрос утвердительный ответ дал 51% респондентов, а несвоевременной реновацию сочли 30%", — сообщили социологи, уточнив, что этот вопрос также задавался всем респондентам, кроме москвичей.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что проблема состояния жилфонда, как можно было предположить, переживается россиянами крайне остро. "Но гипотеза о том, что большинство выскажется за реализацию программы реновации в их субъекте, не подтвердилась. Причина этого не только в более скромных запросах, но и в оценке степени реалистичности данной программы в их регионах. Россияне видят, с каким скрипом идет реализация уже действующих программ, и не питают особых надежд", — считает Мамонов. К тому же, уточнил эксперт, "фокус внимания жителей регионов традиционно смещен к проблемам повседневности: состояние экономики, наличие рабочих мест, уровень цен и качество работы ЖКХ, состояние дорог".

Компания "Медиалогия" зафиксировала более 140 тысяч сообщений с упоминанием темы "реновация" в российских СМИ. "Пик" упоминаемости приходится на май, когда в СМИ активно обсуждались тонкости реновации, Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу, а в городе стартовал процесс голосования. Всероссийский опрос ВЦИОМ об отношении россиян к программе реновации был проведен 22-27 июня 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. "Медиалогия" провела мониторинг и анализ публикаций за период с 1 февраля по 4 августа 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,8 тысяч источников.

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