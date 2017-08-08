Натуральное хозяйство: что не так с рынком ОСАГО

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Последние несколько лет страховщики активно добиваются либерализации тарифов ОСАГО — по сути это переход к свободному тарифообразованию, который должен позволить им снизить колоссальную убыточность в этом секторе. В многострадальный закон об ОСАГО едва ли не каждый месяц вносят какие-то поправки.

Минфин предложил рассчитывать стоимость ОСАГО с учетом манеры вождения. Поддерживаете? Да, это заставит водителей ездить аккуратнее

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Чем обернулось "натуральное ОСАГО"

Защитить автовладельцев вызвался Минфин. Он предложил запретить страховщикам устанавливать повышающие стоимость полиса коэффициенты, разрешить продавать полисы с лимитами до 1-2 млн рублей, и продавать ОСАГО cроком на три года. Эксперты указывают: предлагаемые нововведения говорят лишь о том, что отрасль находится в системном кризисе, водители по-прежнему будут переплачивать, а страховщики быстрее уйдут с рынка, чем снизят стоимость полиса. О том, что происходит с рынком ОСАГО, и можно ли вывести его из порочного круга — в материале РИА Новости.

В конце апреля в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет натурального возмещения перед денежной компенсацией при наступлении страхового случая. Это стало одним из ключевых изменений, за которое ратовали страховщики. Игроки объясняли: такой подход позволит им охладить пыл нечистых на руку автоюристов, выкупающих у водителей права требования по ОСАГО, и выбивающих со страховых внушительные суммы.

Защитники прав автовладельцев сразу же заявили, что для владельцев ОСАГО такая инициатива сомнительна: стремление заинтересованных сторон к экономии грозит им низким качеством ремонта и запчастями с разборок. Споры о "натуралке" не утихают до сих пор, но не прошло и трех месяцев, как выяснилось: переход на натуральное возмещение начал работать против страховых компаний, лишь повысив убыточность ОСАГО. Если в прошлом году, рынок потерял на обязательной "автогражданке" 60 млрд рублей, то в этом году убытки будут еще больше, констатировали крупнейшие игроки.

Почему закон, на который отрасль возлагала огромные надежды не оправдал ожиданий и принес новые потери?

Забыли про износ

Прямое урегулирование — это правильный шаг в сторону клиентоориентированности: где купил полис, там и отремонтировал, указывают эксперты. Но здесь есть нюанс — по правилам, выплаты между страховщиками осуществляются с учетом износа, а натуральная форма возмещения износа не предполагает. На практике это получается так:

Вася въехал в Алену. Алена застрахована в Ингосстрахе, а Вася — в Росгосстрахе. Чтобы получить возмещение Алена обращается по прямому урегулированию в свою компанию — Ингосстрах. По нормам РСА Ингосстрах ремонтирует Алене машину без учета износа (то есть, как новую), а страховая компания ответчика — Росгосстрах компенсирует Ингосстраху расходы с учетом износа автомобиля Алены. В итоге Ингосстрах теряет деньги.

Печальные итоги

Таким образом, система в ее нынешнем виде сама мотивирует страховщиков уходить от натуральной формы возмещения, за которую они сами вроде бы и ратовали.

"Крупные страховщики саботируют "натуралку", и выбирают выплаты деньгами. По сути ничего не изменилось, система не работает, мошенники продолжают мошенничать, а автоюристы — работать на свой карман", — констатирует Максим Ханжин, президент Ассоциации по защите прав автострахователей.

В условиях, когда страховщики уходят с рынка, растут убытки и средний чек по ОСАГО, страховые компании просто не могут взять и опустить цены, указывает Ханжин.

Готовый иностранный опыт

Одной из главных ошибок наблюдатели считают передачу натуральной формы возмещения страховым компаниям — чтобы те определяли сервис, куда направляют автовладельца. Дело в том, что страховщики оказывают ценовое давление на сервисы, и чем крупнее компания, тем оно выше:

"Они говорят авторемонтникам: если хотите получить объем, то — минус 30% от единой методики расчета (cтоимости ремонта). В результате качество ремонта страдает, автовладельцы недовольны, сервисы и разоряются. Довольны только страховщики", — поясняет Ханжин.

Гораздо эффективней, по его словам, было бы рассмотреть иностранный опыт: снять ответственность по ремонту со страховщиков, и передать ее саморегулируемым организациям (СРО), куда вошли бы заинтересованные сервисы, отвечающие требованиям Минтранса и ЦБ.

При таком подходе компенсационный фонд будет у СРО, а страховщики не смогут оказывать давление на сервис.

"Только тогда все будут довольны, и можно проводить либерализацию рынка. Сейчас же пока — нужно дисциплинировать страховщиков и ужесточить над ними контроль", — считает Ханжин.

Спорные предложения

Наблюдатели неохотно комментируют новые предложения Минфина в части ОСАГО, и расходятся в оценках того, каким будет эффект от нововведений. Разногласия, например, вызывает подход, который позволяет покупать различный объем ответственности.

"Очевидно, если вы живете в поселке городского типа, где преимущественно отечественные автомобили — 400-х тысяч хватит за глаза, а если в столице, где вокруг дорогие машины, то это смешная сумма", — отмечает Игорь Пушкарь, руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования. По его мнению, приобретать полисы на срок больше года — тоже неплохая идея.

В РСА же опасаются: продажа "улучшенных" полисов с лимитами 1-2 млн рублей вызовет новую волну мошенничеств.

Лоскутное одеяло

"Черные" автоюристы" смогут покупать полис себе на 2 млн хоть каждый год, и страховщик не сможет отказать. А платить мошенник будет всего в три раза больше, чем честный водитель", — соглашается Михаил Анохин, исполнительный директор "Лаборатории умного вождения". Он указывает и на то, что, например, трехлетний полис ОСАГО может подстегнуть недобросовестных игроков — они будут собирать страховую премию за несколько лет, а потом пропадать.

Закон об ОСАГО наблюдатели сравнивают с лоскутным одеялом: возникла какая-то проблема — тут же вносятся изменения в закон, экономически плохо просчитанные. А позже выясняется, что, то уже узаконили, не решает проблему — возникает следующая проблема, и так шаг за шагом.

Пушкарь выделяет несколько причин, по которым на рынке ОСАГО воцарился хаос. Во-первых, изначально на него были допущены любые компании, порог входа был минимален, а получить лицензию было очень легко.

"В результате очень много мелких компаний собрали деньги, и ушли с рынка, оставив эти долги Российскому союзу автостраховщиков. Все эти компенсационные выплаты серьезно ударили по РСА", — отмечает эксперт.

Проблемой стало и отсутствие диалога между страховым сообществом и организациями, которые представляют интересы автовладельцев.

Наконец, в отрасли нет единого регулятора. Сначала это был Департамент страхового надзора при Минфине, потом Федеральная служба по ценным бумагам, а сейчас ЦБ. Не успеет один регулятор вникнуть в практику и суть закона, происходит какая-то административная реформа, полномочия по регулированию страховой отрасли уже передаются другому регулятору, и так далее. Такой пинг-понг, в итоге, приводит к отсутствию единого взгляда на отрасль.