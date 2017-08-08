Натуральное хозяйство: что не так с рынком ОСАГО

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Последние несколько лет страховщики активно добиваются либерализации тарифов ОСАГО — по сути это переход к свободному тарифообразованию, который должен позволить им снизить колоссальную убыточность в этом секторе. В многострадальный закон об ОСАГО едва ли не каждый месяц вносят какие-то поправки.
21.2%Да, это заставит водителей ездить аккуратнее
54%Отчасти, неясно, как это получится реализовать
24.8%Нет, такой критерий не должен влиять на стоимость полиса
Чем обернулось "натуральное ОСАГО"
Почему закон, на который отрасль возлагала огромные надежды не оправдал ожиданий и принес новые потери?
Забыли про износ
Вася въехал в Алену. Алена застрахована в Ингосстрахе, а Вася — в Росгосстрахе. Чтобы получить возмещение Алена обращается по прямому урегулированию в свою компанию — Ингосстрах. По нормам РСА Ингосстрах ремонтирует Алене машину без учета износа (то есть, как новую), а страховая компания ответчика — Росгосстрах компенсирует Ингосстраху расходы с учетом износа автомобиля Алены. В итоге Ингосстрах теряет деньги.
Печальные итоги
Таким образом, система в ее нынешнем виде сама мотивирует страховщиков уходить от натуральной формы возмещения, за которую они сами вроде бы и ратовали.
"Крупные страховщики саботируют "натуралку", и выбирают выплаты деньгами. По сути ничего не изменилось, система не работает, мошенники продолжают мошенничать, а автоюристы — работать на свой карман", — констатирует Максим Ханжин, президент Ассоциации по защите прав автострахователей.
В условиях, когда страховщики уходят с рынка, растут убытки и средний чек по ОСАГО, страховые компании просто не могут взять и опустить цены, указывает Ханжин.
Готовый иностранный опыт
"Они говорят авторемонтникам: если хотите получить объем, то — минус 30% от единой методики расчета (cтоимости ремонта). В результате качество ремонта страдает, автовладельцы недовольны, сервисы и разоряются. Довольны только страховщики", — поясняет Ханжин.
При таком подходе компенсационный фонд будет у СРО, а страховщики не смогут оказывать давление на сервис.
"Только тогда все будут довольны, и можно проводить либерализацию рынка. Сейчас же пока — нужно дисциплинировать страховщиков и ужесточить над ними контроль", — считает Ханжин.
Спорные предложения
Наблюдатели неохотно комментируют новые предложения Минфина в части ОСАГО, и расходятся в оценках того, каким будет эффект от нововведений. Разногласия, например, вызывает подход, который позволяет покупать различный объем ответственности.
"Очевидно, если вы живете в поселке городского типа, где преимущественно отечественные автомобили — 400-х тысяч хватит за глаза, а если в столице, где вокруг дорогие машины, то это смешная сумма", — отмечает Игорь Пушкарь, руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования. По его мнению, приобретать полисы на срок больше года — тоже неплохая идея.
В РСА же опасаются: продажа "улучшенных" полисов с лимитами 1-2 млн рублей вызовет новую волну мошенничеств.
Лоскутное одеяло
Пушкарь выделяет несколько причин, по которым на рынке ОСАГО воцарился хаос. Во-первых, изначально на него были допущены любые компании, порог входа был минимален, а получить лицензию было очень легко.
"В результате очень много мелких компаний собрали деньги, и ушли с рынка, оставив эти долги Российскому союзу автостраховщиков. Все эти компенсационные выплаты серьезно ударили по РСА", — отмечает эксперт.
Наконец, в отрасли нет единого регулятора. Сначала это был Департамент страхового надзора при Минфине, потом Федеральная служба по ценным бумагам, а сейчас ЦБ. Не успеет один регулятор вникнуть в практику и суть закона, происходит какая-то административная реформа, полномочия по регулированию страховой отрасли уже передаются другому регулятору, и так далее. Такой пинг-понг, в итоге, приводит к отсутствию единого взгляда на отрасль.