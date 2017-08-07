В Крыму и Севастополе восстановили электроснабжение в полном объеме

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Электроснабжение жителей Крыма и Севастополя, где в результате временного отключения более 108 тысяч человек остались без электричества, восстановлено в полном объеме, сообщает Минэнерго РФ на своем сайте.

Ранее в понедельник ведомство сообщило, что энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления. В частности, 7 августа с 20.22 до 20.41 (мск) диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт. Всего без электричества остались более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе.

Минэнерго позднее сообщило, что причиной отключения было "высокое потребление электрической мощности в период высокой температуры окружающей среды". Так, в Крыму уже несколько дней температура воздуха достигает 40 градусов, жители используют кондиционеры.

"В 22.25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО, электроснабжение потребителей в республике Крым и городе Севастополь восстановлено в полном объеме", — отмечает ведомство.

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