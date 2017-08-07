В проекте по переподчинению школ регионам хотят участвовать 17 субъектов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Участвовать в пилотном проекте по переподчинению школ регионам будут порядка 17 субъектов РФ, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева журналистам на встрече, посвященной итогам года.

Ранее Васильева предложила передать функцию учредительства образовательных организаций дошкольного, школьного и средне-профессионального образования регионам. В интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 она рассказала, что системе образования РФ необходимо "огосударствление" на новом технологическом уровне для контроля за финансированием образовательных организаций.

Позднее Васильева заявляла, что управление образовательными организациями может быть передано регионам в течение ближайших трех лет, для участия в пилотном проекте заявилось более 10 субъектов РФ, еще четыре региона уже реализовали эту модель через разные формы. Она пояснила, что сейчас управление школами отдано на муниципальный уровень.

"В пилоте будет порядка 17 регионов. Это все будет очень хорошо проработано и, прежде всего, с точки зрения организационной", — сказала Васильева.

Она отметила, что каждый регион будет работать по той модели, которую считает для себя приемлемой.

Кроме того, министр отметила, что первоочередными задачами переподчинения школ регионам являются формирование единого образовательного пространства и создание более прозрачной системы финансирования.