Минобрнауки выясняет готовность регионов ввести допуск к ГИА в 9 классах

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки обсуждает готовность регионов РФ войти в пилотный проект по введению устного собеседования по русскому языку для допуска к экзаменам в 9 классах, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил о предложении ведомства ввести в девятых классах допуск к экзаменам в форме собеседования по русскому языку. Позднее Васильева заявила, что ученики девятых классов с 2018 года будут проходить устное собеседование по русскому языку для допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).

"В настоящее время мы обсуждаем готовность регионов, которые в следующем году войдут в пилот", — сказала Васильева.

Она пояснила, что этот допуск будет аналогичен сочинению, которое пишут выпускники 11 классов.

"Этот пилотный проект через год пройдет, и страна начнет потихонечку готовиться, все школы готовиться устному русскому языку", — добавила министр.