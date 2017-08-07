Васильева назвала первый год на посту министра сложным и интересным

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева охарактеризовала свой первый год на посту министра как "сложный и интересный", об этом она рассказала на встрече с журналистами, которая была посвящена итогам года.

Васильева была назначена министром образования и науки РФ 19 августа 2016 года. Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера Дмитрия Медведева назначить новым главой федерального ведомства сотрудницу администрации президента. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.

"Год был, безусловно, сложным и интересным", — сказала Васильева, подводя итоги первого года своей работы.

Она также подчеркнула, что считает образование системой консервативной, которая должна развиваться эволюционным путем.

"На сегодняшний день никаких резких поворотов никто не собирается делать. Это не приемлет система. И я считаю, что очень важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы, вызовы, просьбы, которые идут к нам со стороны родительского сообщества, прежде всего, педагогического нашего уважаемого сообщества, наших учеников. И те самые импульсы, которые мы получаем от общества, они так или иначе связаны с направлением, которым я сейчас занимаюсь", — сказала министр.