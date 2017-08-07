Васильева назвала первый год на посту министра сложным и интересным

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева охарактеризовала свой первый год на посту министра как "сложный и интересный", об этом она рассказала на встрече с журналистами, которая была посвящена итогам года.
Васильева была назначена министром образования и науки РФ 19 августа 2016 года. Президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера Дмитрия Медведева назначить новым главой федерального ведомства сотрудницу администрации президента. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем главы государства по торгово-экономическим связям с Украиной.
"Год был, безусловно, сложным и интересным", — сказала Васильева, подводя итоги первого года своей работы.
"На сегодняшний день никаких резких поворотов никто не собирается делать. Это не приемлет система. И я считаю, что очень важно, что в нашей системе сложилась ответная реакция министерства на те запросы, вызовы, просьбы, которые идут к нам со стороны родительского сообщества, прежде всего, педагогического нашего уважаемого сообщества, наших учеников. И те самые импульсы, которые мы получаем от общества, они так или иначе связаны с направлением, которым я сейчас занимаюсь", — сказала министр.