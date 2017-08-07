Школьников начнут учить основам предпринимательства

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует ввести в школьные кружки и факультативы модули по основам предпринимательской деятельности, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"Мы уже думаем о том, чтобы во внеурочное время, в факультативное, кружковое время, ввести и в школах такие маленькие базовые модули по предпринимательской деятельности, потому что это необходимо – малое предпринимательство, малый бизнес и средний бизнес. Этому надо детей учить, потому что те азы, которые будут заложены, они наверняка будут восприняты и продолжены дальше", — сказала Васильева.

Ранее Васильева называла пять направлений дополнительного образования, которые, по ее мнению, должны быть в каждой школе и проводиться бесплатно: театральный, музыкальный, технический, спортивный кружки и шахматы.