В "Гараже" рассказали, как развод Абрамовича и Жуковой отразится на работе

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Деятельность музея современного искусства "Гараж" не изменится в связи с разводом его основателей — бизнесмена Романа Абрамовича и Дарьи Жуковой, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе учреждения.

Ранее советник бизнесмена Джон Манн сообщил РИА Новости, что Абрамович и Жукова объявили о расставании.

"В работе музея ничего не поменяется, Роман и Дарья продолжат развивать его деятельность, а также проект "Новая Голландия", — сказали в пресс-службе.

Музей современного искусства "Гараж" был основан Жуковой и Абрамовичем в 2008 году как центр современной культуры. Главную цель сооснователи Музея формулируют как "знакомство широкой публики с произведениями ныне живущих художников и материалами по истории искусства". В июне 2015 года "Гараж", который проводит широкую выставочную, образовательную, научную и издательскую деятельность, переехал в свое первое постоянное здание на территории Парка Горького.