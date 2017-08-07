Минприроды расторгло договор с директором Сочинского нацпарка

СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. Минприроды России расторгло трудовой договор с директором Сочинского национального парка Николаем Пеньковским, ранее уволенным, но восстановленным судом в должности, сообщили РИА Новости в дирекции парка.

"Временно исполняющий обязанности главы Минприроды России Мурад Керимов во исполнение решения суда подписал сначала приказ министерства о восстановлении Пеньковского в должности, а затем другим приказом расторг с ним бессрочный трудовой договор", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Минприроды без объяснения причин уволило директора Пеньковского с должности, которую он занимал с 2002 года. Исполняющей обязанности директора была назначена Дарья Филиппова, журналист по образованию, при этом указывалось, что она приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В начале августа представитель Минприроды заявил РИА Новости, что министерство никогда не рассматривало Филиппову на должность директора национального парка, и она замещает ее на время подбора кандидатуры нового директора. Позже Пеньковского восстановили в должности по решению суда.