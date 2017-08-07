В Ингушетии школы завершают подготовку к началу учебного года

МАГАС, 7 авг — РИА Новости, Адам Буражев. Школьные и дошкольные учреждения республики готовятся открыть свои двери для учащихся ко Дню знаний, с середины августа специальная комиссия будет проверять объекты образования, сообщил РИА Новости глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

"Мы в этом году ввели в строй или вводим в ближайшее время различные объекты образования, по школам и детсадам получается около 3000 новых ученических мест. Проводятся ремонтные работы, где это необходимо", — отметил он.

Евкуров также рассказал, что детская оздоровительная кампания также прошла на хорошем организационном уровне. Дети из Ингушетии смогли отдохнуть как в санаториях и лагерях республики, так и за пределами региона. Что радует, традиционно на летние каникулы приехали и школьники из других субъектов страны.

Другие новости региона читайте здесь >>