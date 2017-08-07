Ростехнадзор в сентябре проведет масштабную проверку "Алросы"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ростехнадзор в сентябре проведет масштабную проверку АК "Алроса", в том числе опасные производственные объекты компании, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"В период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО "Алроса". Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых – чрезвычайно высокого класса опасности: рудник "Мир" Мирнинского ГОКа; рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа; рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа; склад взрывчатых материалов (базисный) Удачнинского ГОКа. Кроме того, мы проверим объект второго класса опасности: рудник "Айхал" Айхальского ГОКа",- сказал Алешин.

На руднике "Алроса" в Мирном 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.

Глава Ростехнадзора отметил, что в настоящий момент идет работа по расследованию причин аварии.

"Ростехнадзор создал комиссию для технического расследования причин произошедшей аварии, в ее состав вошли высококвалифицированные руководители и специалисты ведомства и "Алроса". К работе будут привлекаться соответствующие специалисты из экспертных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов. Срок проведения расследования причин произошедшей аварии составляет 30 дней, при необходимости работа комиссии будет продлена в соответствии с установленными требованиями",- сказал Алешин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 августа.