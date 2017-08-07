Ростехнадзор в сентябре проведет масштабную проверку "Алросы"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ростехнадзор в сентябре проведет масштабную проверку АК "Алроса", в том числе опасные производственные объекты компании, сообщил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
"В период с 4 по 29 сентября 2017 года Ростехнадзор проведет масштабную проверку АК ПАО "Алроса". Специалисты обследуют пять опасных производственных объектов, четыре из которых – чрезвычайно высокого класса опасности: рудник "Мир" Мирнинского ГОКа; рудник "Интернациональный" Мирнинского ГОКа; рудник "Удачный" Удачнинского ГОКа; склад взрывчатых материалов (базисный) Удачнинского ГОКа. Кроме того, мы проверим объект второго класса опасности: рудник "Айхал" Айхальского ГОКа",- сказал Алешин.
На руднике "Алроса" в Мирном 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.
Глава Ростехнадзора отметил, что в настоящий момент идет работа по расследованию причин аварии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 августа.