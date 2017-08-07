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Общество

"Рыбу снимай, а не горы": Кремль опубликовал разговоры Путина на рыбалке

17:0007.08.2017
(обновлено: 17:02 07.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике ТываПрезидент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кремль в понедельник опубликовал на официальном сайте полную версию видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири, которое содержит новые интересные подробности его поездки. Как отмечается в сообщении, материалы были размещены из-за большого интереса к пребыванию Путина в Тыве.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин в Сибири катался на квадроциклах, плотах и глиссере "Пиранья"

На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут. Все же некоторые детали остались неразгаданными, к примеру, зачем российскому президенту понадобилась ветка в кармане куртки.

Российский лидер 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири (1-3 августа), где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Кадры подводной рыбалки главы государства запечатлела экшн-камера.

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© РИА Новости
Сибирский отдых Путина: подводная охота на щуку и рыбалка

Непростая рыбалка

Песков отмечал, что в этот раз рекордов, как с 21-килограммовой щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше".

В полной версии, опубликованной в понедельник на официальном сайте Кремля, содержатся новые подробности рыбалки. Например, Путин поймал на удочку увесистого и бойкого окуня, которого не сразу смог вытащить из воды. "Змей, ну-ка иди сюда", — недовольно говорил президент. После каждого удачного улова президент позировал для фото с удачными трофеями. Один раз фотограф отвлекся на горы. "Рыбу снимай, а не горы", — пошутил Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пойманный Путиным на блесну окунь впечатлил иркутского рыбака

Кроме того, Путин, который рыбачил в компании главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, пообещал взять министра обороны на обучение. "Я говорю, что сюда надо кидать", — советовал Шойгу Путину.

"Я вас беру на обучение", — пошутил Путин в ответ.

А вот после подводной охоты президент признался, что поймать щуку ему было не так просто. "Такие хитрые, надо сказать, осторожные, достаточно осторожные, когда уходят туда в тину", — поделился он впечатлениями.

На других кадрах Путин хвастается очередным щучьим уловом. "Я сейчас в нее два раза стрелял. Один раз не подстрелил", — рассказывает он, выбираясь из воды.

Президент России Владимир Путин во время рыбалки в Красноярском крае. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Два часа гонялся за щукой": Песков рассказал о поездке Путина в Сибирь

Кроме того, в ролике присутствует еще один участник рыбалки по имени Роман. Он перед погружением подсказывал президенту, в какой стороне реки водится рыба и, по всей видимости, сопровождал Путина под водой во время охоты на щуку.

Полный видеоотчет завершают кадры дикой природы Тувы, снятые с высоты птичьего полета. Они занимают девятнадцать минут из 47 представленных для просмотра.

Таежный загар

Президент также успел искупаться и позагорать. Как отмечал Песков, воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На некоторых снимках он сидит в раскладном кресле с голым торсом и в темных очках, а на других фото солнечные ванны он принимает вместе с Шойгу. На одной из фотографий Путин без футболки показывает пойманную рыбу, демонстрируя свою хорошую физическую форму.

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Хакасия Виктор Зимин во время рыбалки в Республике Тыва. 5 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Хакасии рассказал, что готовили во время рыбалки с Путиным в Сибири

Глава республики Хакасия Виктор Зимин на другом снимке составляет компанию президенту на рыбалке, так же предпочитая не надевать футболку или рубашку. Очевидно, что погода не всегда оставалась теплой, на некоторых снимках президент и министр обороны в плотных охотничьих куртках.

На видео, опубликованном в понедельник, также видно, как президент ведет подводную охоту в гидрокостюме, который позволяет уменьшить теплоотдачу, что является необходимым условием для длительного пребывания в воде — температура в озере не поднимается выше +17, на маске российского лидера установлена специальная видеокамера. На другом снимке Путин пересекает озеро кролем, на этот раз он обходится без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Итальянский гидрокостюм

Как рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Мир подводной охоты" Георгий Здановский, костюм и ружье Путина произведены итальянским брендом O.ME.R.

"Это хорошая известная марка, она входит в тройку самых известных мировых производителей, специализирующихся на снаряжении для подводной охоты. Это дорогой костюм из хорошего неопрена. Навскидку такой костюм стоит около 25 тысяч рублей. Есть более дешевые аналогии — и импортные, и отечественные, но то, во что одет глава государства — это хорошего уровня снаряжение, фактически премиальное. Мало костюмов, которые стоят еще дороже", — отметил эксперт.

Полная версия видео отдыха Владимира Путина в Сибири
© Сайт президента России
На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири

К тому же, по словам Здановского, на маске президента России была установлена не камера Go Pro, а камера производства Sony.

"Sony сейчас выпускает хорошую линейку outdoor-камер, так что видимо люди, назвавшие камеру на маске президента Go Pro, просто не знают, что сейчас появилось много разных производителей, которые делают разные камеры подобного рода", — сказал эксперт.

По его словам, многие охотники, отправляясь на подводную рыбалку, берут с собой видеокамеру и устанавливают ее либо на голову, либо на ружье.

Щучьи котлеты и уха

Путин и сопровождавшие его глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили уху и щучьи котлеты, рассказал в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов со ссылкой на рассказ Зимина о проведенном с Путиным времени в тайге.

Президент России Владимир Путин во время рыбалки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин порыбачил в Сибири и выпустил в Байкал мальков омуля

"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Денисов написал, что Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы. По словам Зимина, Путин очень прост в общении, у него светлая голова и потрясающая память. Денисов отметил, что Зимин сопровождал президента не только потому, что занимает пост главы Хакасии, но и потому, что является знатоком тайги и таежной жизни.

Водный поход и погоня за щукой: как Путин отдыхал в Туве
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНизкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.Президент РФ Владимир Путин купается в горном озере в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Низкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.Президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.Президент РФ Владимир Путин во время похода по горам на квадроциклах
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время похода по горам в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Затем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото Владимир Путин во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин во время сплава на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На фото Владимир Путин во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПосле посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТам Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Там Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.
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Ветка в кармане

Неразгаданной тайной поездки так и осталась ветка в кармане куртки президента: на некоторых фотографиях он запечатлен во время сплава по реке с веткой какого-то растения в правом нагрудном кармане куртки. После публикации фотографий о поездке Путина пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, что же это за ветка.

Младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов предположил, что в кармане куртки президента РФ Владимира Путина во время поездки по Южной Сибири была ветка голубики или черники. "Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растет у нас, черника — в ельниках", — рассказал РИА Новости Лавренов.

Ученый отметил, что президент вряд ли использовал это растение для того, чтобы отпугивать насекомых. По его словам, это бессмысленно, так как у обоих растений съедобные ягоды.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Андрей Мартынов
Если б ФСО не раскидала по дну амфоры, то ещё больше рыбы можно было б наловить.
Всё хорошо вмеру )
17:05
07.08.2017
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