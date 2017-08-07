"Рыбу снимай, а не горы": Кремль опубликовал разговоры Путина на рыбалке

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кремль в понедельник опубликовал на официальном сайте полную версию видеозаписи о путешествии президента России Владимира Путина по Южной Сибири, которое содержит новые интересные подробности его поездки. Как отмечается в сообщении, материалы были размещены из-за большого интереса к пребыванию Путина в Тыве.

На сайте опубликовано 35 фото по итогам отпуска главы государства, а также 46-минутное видео и его сокращенная версия длительностью около шести минут. Все же некоторые детали остались неразгаданными, к примеру, зачем российскому президенту понадобилась ветка в кармане куртки.

Российский лидер 3 и 4 августа посещал Дальний Восток, а по пути туда он сделал двухдневную остановку в Сибири (1-3 августа), где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Кадры подводной рыбалки главы государства запечатлела экшн-камера.

Непростая рыбалка

Песков отмечал, что в этот раз рекордов, как с 21-килограммовой щукой в 2013 году, не случилось, но было "интереснее, чем раньше".

В полной версии, опубликованной в понедельник на официальном сайте Кремля, содержатся новые подробности рыбалки. Например, Путин поймал на удочку увесистого и бойкого окуня, которого не сразу смог вытащить из воды. "Змей, ну-ка иди сюда", — недовольно говорил президент. После каждого удачного улова президент позировал для фото с удачными трофеями. Один раз фотограф отвлекся на горы. "Рыбу снимай, а не горы", — пошутил Путин.

Кроме того, Путин, который рыбачил в компании главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, пообещал взять министра обороны на обучение. "Я говорю, что сюда надо кидать", — советовал Шойгу Путину.

"Я вас беру на обучение", — пошутил Путин в ответ.

А вот после подводной охоты президент признался, что поймать щуку ему было не так просто. "Такие хитрые, надо сказать, осторожные, достаточно осторожные, когда уходят туда в тину", — поделился он впечатлениями.

На других кадрах Путин хвастается очередным щучьим уловом. "Я сейчас в нее два раза стрелял. Один раз не подстрелил", — рассказывает он, выбираясь из воды.

Кроме того, в ролике присутствует еще один участник рыбалки по имени Роман. Он перед погружением подсказывал президенту, в какой стороне реки водится рыба и, по всей видимости, сопровождал Путина под водой во время охоты на щуку.

Полный видеоотчет завершают кадры дикой природы Тувы, снятые с высоты птичьего полета. Они занимают девятнадцать минут из 47 представленных для просмотра.

Таежный загар

Президент также успел искупаться и позагорать. Как отмечал Песков, воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На некоторых снимках он сидит в раскладном кресле с голым торсом и в темных очках, а на других фото солнечные ванны он принимает вместе с Шойгу. На одной из фотографий Путин без футболки показывает пойманную рыбу, демонстрируя свою хорошую физическую форму.

Глава республики Хакасия Виктор Зимин на другом снимке составляет компанию президенту на рыбалке, так же предпочитая не надевать футболку или рубашку. Очевидно, что погода не всегда оставалась теплой, на некоторых снимках президент и министр обороны в плотных охотничьих куртках.

На видео, опубликованном в понедельник, также видно, как президент ведет подводную охоту в гидрокостюме, который позволяет уменьшить теплоотдачу, что является необходимым условием для длительного пребывания в воде — температура в озере не поднимается выше +17, на маске российского лидера установлена специальная видеокамера. На другом снимке Путин пересекает озеро кролем, на этот раз он обходится без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды.

Итальянский гидрокостюм

Как рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Мир подводной охоты" Георгий Здановский, костюм и ружье Путина произведены итальянским брендом O.ME.R.

"Это хорошая известная марка, она входит в тройку самых известных мировых производителей, специализирующихся на снаряжении для подводной охоты. Это дорогой костюм из хорошего неопрена. Навскидку такой костюм стоит около 25 тысяч рублей. Есть более дешевые аналогии — и импортные, и отечественные, но то, во что одет глава государства — это хорошего уровня снаряжение, фактически премиальное. Мало костюмов, которые стоят еще дороже", — отметил эксперт.

К тому же, по словам Здановского, на маске президента России была установлена не камера Go Pro, а камера производства Sony.

"Sony сейчас выпускает хорошую линейку outdoor-камер, так что видимо люди, назвавшие камеру на маске президента Go Pro, просто не знают, что сейчас появилось много разных производителей, которые делают разные камеры подобного рода", — сказал эксперт.

По его словам, многие охотники, отправляясь на подводную рыбалку, берут с собой видеокамеру и устанавливают ее либо на голову, либо на ружье.

Щучьи котлеты и уха



Путин и сопровождавшие его глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили уху и щучьи котлеты, рассказал в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов со ссылкой на рассказ Зимина о проведенном с Путиным времени в тайге.

"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Денисов написал, что Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы. По словам Зимина, Путин очень прост в общении, у него светлая голова и потрясающая память. Денисов отметил, что Зимин сопровождал президента не только потому, что занимает пост главы Хакасии, но и потому, что является знатоком тайги и таежной жизни.

Ветка в кармане



Неразгаданной тайной поездки так и осталась ветка в кармане куртки президента: на некоторых фотографиях он запечатлен во время сплава по реке с веткой какого-то растения в правом нагрудном кармане куртки. После публикации фотографий о поездке Путина пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, что же это за ветка.

Младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов предположил, что в кармане куртки президента РФ Владимира Путина во время поездки по Южной Сибири была ветка голубики или черники. "Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растет у нас, черника — в ельниках", — рассказал РИА Новости Лавренов.

Ученый отметил, что президент вряд ли использовал это растение для того, чтобы отпугивать насекомых. По его словам, это бессмысленно, так как у обоих растений съедобные ягоды.