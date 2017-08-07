Мэрия Москвы одобрила заявку от вкладчиков "Югры" на проведение митинга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти одобрили заявку от вкладчиков банка "Югра" на проведение митинга 15 августа в Гайд-парке в Сокольниках, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Да, все согласовано. В количестве полторы тысячи человек, в Гайд-парке в Сокольниках", — заявил Черников РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что время проведения митинга одобрено согласно заявке — с 16.00 (мск) до 20.00 (мск) часов.

ЦБ с 28 июля отозвал лицензию у "Югры". Регулятор счел невозможным спасение этого банка, в котором с 10 июля работала временная администрация из АСВ: необходимое для санации финансирование при самой оптимистичной оценке превысило бы страховые выплаты по вкладам. Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных в отношении нее ограничений.

Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка "Югра" будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа, уточнил он.

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе, 25 июля, зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ.

Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.