Мэрия Москвы одобрила заявку от вкладчиков "Югры" на проведение митинга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московские власти одобрили заявку от вкладчиков банка "Югра" на проведение митинга 15 августа в Гайд-парке в Сокольниках, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"Да, все согласовано. В количестве полторы тысячи человек, в Гайд-парке в Сокольниках", — заявил Черников РИА Новости.
Глава ведомства отметил, что время проведения митинга одобрено согласно заявке — с 16.00 (мск) до 20.00 (мск) часов.
Бывший президент банка Алексей Нефедов заявил РИА Новости, что причины отзыва лицензии банка "Югра", указанные Центробанком, не соответствуют действительности. По его словам, акционеры и топ-менеджмент банка "Югра" будут отстаивать свои права в суде. Первое рассмотрение дела в арбитражном суде назначено уже на 15 августа, уточнил он.
Основным владельцем банка является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков, с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.