Автоэксперты положительно оценили поправки Минфина к закону об ОСАГО

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Поправки Минфина РФ к закону об ОСАГО призваны вернуть доверие автомобилистов к страховщикам и отделить "плохих" водителей от "хороших" – тех, кто не нарушает ПДД, однако вынужден платить из своего кармана за чужие аварии, заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ разработал новые поправки к закону об ОСАГО, которые в конечном итоге должны привести к либерализации рынка ОСАГО и отказу государства от тарифного регулирования "автогражданки". По проекту Минфина регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения. Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса, вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД. Также министерство предлагает выпустить на рынок три вида полисов с разными лимитами выплат.

Отделить плохих от хороших

"Самое главное, мне кажется, во всей этой истории то, что Минфин дозрел до того, чтобы наконец-то отделять плохих водителей от хороших. Вы будете смеяться, но сами страховщики распространяют статистику, по которой за 70% убытков в ОСАГО ответственны 5% водителей… Если бы вот эти 5% каким-то образом с дорог убрать, то для всех остальных 95% цена ОСАГО бы снизилась в три раза", — заявил РИА Новости координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.

По его словам, именно по этой причине любые поправки, касающиеся увеличения тарифов, "встречают жесткое сопротивление со стороны нормальных водителей, которые ездят без аварий и ДТП" и не хотят платить за тех автовладельцев, которые на дороге "ведут себя совершенно неадекватно".

"То есть, добропорядочные водители, нормальные, которые по 10-20 лет не попадают в ДТП, оплачивают вот эти вот выкрутасы на дорогах небольшой группки, которая считает что у них все оплачено", — отметил Шкуматов.

Эксперт положительно оценил предложение Минфина учитывать коэффициент нарушения ПДД. По его словам, это своего рода "очередной шаг к тому, что ОСАГО будет хотя бы более справедливым".

"Сейчас логика ОСАГО следующая – если у тебя старый ужасный автомобиль и ты живешь в каком-нибудь депрессивном регионе, то ты можешь делать на дороге все, что хочешь. За тебя заплатят владельцы хороших автомобилей. Но это неправильно", — убежден Шкуматов.

Собеседник агентства считает, что после введения коэффициента по грубым нарушениям ПДД "лихачи вынуждены будут платить за ОСАГО больше", и это справедливо.

Шкуматов отметил, что согласно предлагаемым поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

"Для коэффициента нарушения ПДД я вообще ввел бы бесконечное увеличение – сколько нарушаешь, на столько тебе и "капает" увеличение стоимости полиса", — заявил автоэксперт.

Вернуть доверие

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил РИА Новости, что предложение Минфина о том, что страховщики могут сами регулировать тарифы ОСАГО, но на понижение, говорит о намерении вернуть доверие автовладельцев страховым компаниям.

"Страховщики говорят – мы готовы понизить тарифы в ряде регионов, а в других регионах в связи с тем, что там очень большие убытки – следует повышать. Так вот сейчас Минфин, я так понимаю, пытается добиться того, чтобы страховщики сдерживали свои обещания, и естественно, этого, наверное, ждут многие автовладельцы. Основная концепция этого предложения — вернуть доверие автовладельцев страховым компаниям", — заявил Канаев.

При этом, по словам эксперта, среди предложений Минфина есть и неоднозначные.

"Есть очень серьезный пункт, где говорится о том, что будет 3 способа страхования автомобилей, вплоть до расширенной страховки до 2 миллионов (рублей). В данном случае очень велики риски, потому что может просто исчезнуть страховка эконом-класса и останется только премиум-класс", – отметил эксперт.

По его словам, "нужно смотреть, как эти тарифы будут работать", и "не будет ли перекосов". При этом Канаев считает предлагаемые Минфином изменения "очень важными", так как сегодня и страховщики имеют "очень серьезные риски", и автовладельцы нередко получают отказ в страховых выплатах.

"Занижение страховых выплат за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких регионов – оно повсеместно, поэтому здесь ситуацию нужно менять. Но хотелось бы, чтобы она была взаимовыгодна длят всех игроков этого рынка: государства, бизнеса и, конечно же, наших граждан-автовладельцев в первую очередь", — заявил Канаев.