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Общество

Автоэксперты положительно оценили поправки Минфина к закону об ОСАГО

15:0507.08.2017
(обновлено: 15:18 07.08.2017)
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© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фотоДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фото
© Fotolia / alexstr

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Поправки Минфина РФ к закону об ОСАГО призваны вернуть доверие автомобилистов к страховщикам и отделить "плохих" водителей от "хороших" – тех, кто не нарушает ПДД, однако вынужден платить из своего кармана за чужие аварии, заявили опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Страховые полисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин РФ разработал новые поправки к закону об ОСАГО, которые в конечном итоге должны привести к либерализации рынка ОСАГО и отказу государства от тарифного регулирования "автогражданки". По проекту Минфина регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения. Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса, вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД. Также министерство предлагает выпустить на рынок три вида полисов с разными лимитами выплат.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний

Отделить плохих от хороших

"Самое главное, мне кажется, во всей этой истории то, что Минфин дозрел до того, чтобы наконец-то отделять плохих водителей от хороших. Вы будете смеяться, но сами страховщики распространяют статистику, по которой за 70% убытков в ОСАГО ответственны 5% водителей… Если бы вот эти 5% каким-то образом с дорог убрать, то для всех остальных 95% цена ОСАГО бы снизилась в три раза", — заявил РИА Новости координатор Общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.

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© Fotolia / Zinkevych
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По его словам, именно по этой причине любые поправки, касающиеся увеличения тарифов, "встречают жесткое сопротивление со стороны нормальных водителей, которые ездят без аварий и ДТП" и не хотят платить за тех автовладельцев, которые на дороге "ведут себя совершенно неадекватно".

"То есть, добропорядочные водители, нормальные, которые по 10-20 лет не попадают в ДТП, оплачивают вот эти вот выкрутасы на дорогах небольшой группки, которая считает что у них все оплачено", — отметил Шкуматов.

Эксперт положительно оценил предложение Минфина учитывать коэффициент нарушения ПДД. По его словам, это своего рода "очередной шаг к тому, что ОСАГО будет хотя бы более справедливым".

"Сейчас логика ОСАГО следующая – если у тебя старый ужасный автомобиль и ты живешь в каком-нибудь депрессивном регионе, то ты можешь делать на дороге все, что хочешь. За тебя заплатят владельцы хороших автомобилей. Но это неправильно", — убежден Шкуматов.

Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Собеседник агентства считает, что после введения коэффициента по грубым нарушениям ПДД "лихачи вынуждены будут платить за ОСАГО больше", и это справедливо.

Шкуматов отметил, что согласно предлагаемым поправкам, максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

"Для коэффициента нарушения ПДД я вообще ввел бы бесконечное увеличение – сколько нарушаешь, на столько тебе и "капает" увеличение стоимости полиса", — заявил автоэксперт.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО, договоров купли-продажи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО, договоров купли-продажи

Вернуть доверие

В свою очередь руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил РИА Новости, что предложение Минфина о том, что страховщики могут сами регулировать тарифы ОСАГО, но на понижение, говорит о намерении вернуть доверие автовладельцев страховым компаниям.

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Страховщики говорят – мы готовы понизить тарифы в ряде регионов, а в других регионах в связи с тем, что там очень большие убытки – следует повышать. Так вот сейчас Минфин, я так понимаю, пытается добиться того, чтобы страховщики сдерживали свои обещания, и естественно, этого, наверное, ждут многие автовладельцы. Основная концепция этого предложения — вернуть доверие автовладельцев страховым компаниям", — заявил Канаев.

При этом, по словам эксперта, среди предложений Минфина есть и неоднозначные.

"Есть очень серьезный пункт, где говорится о том, что будет 3 способа страхования автомобилей, вплоть до расширенной страховки до 2 миллионов (рублей). В данном случае очень велики риски, потому что может просто исчезнуть страховка эконом-класса и останется только премиум-класс", – отметил эксперт.

По его словам, "нужно смотреть, как эти тарифы будут работать", и "не будет ли перекосов". При этом Канаев считает предлагаемые Минфином изменения "очень важными", так как сегодня и страховщики имеют "очень серьезные риски", и автовладельцы нередко получают отказ в страховых выплатах.

"Занижение страховых выплат за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких регионов – оно повсеместно, поэтому здесь ситуацию нужно менять. Но хотелось бы, чтобы она была взаимовыгодна длят всех игроков этого рынка: государства, бизнеса и, конечно же, наших граждан-автовладельцев в первую очередь", — заявил Канаев.

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