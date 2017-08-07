Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о расставании

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Бизнесмен Роман Абрамович и соосновательница музея современного искусства "Гараж" Дарья Жукова объявили о расставании, сообщил в понедельник РИА Новости советник бизнесмена Джон Манн.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", — процитировал Манн совместное заявление Абрамовича и Жуковой.

Экс-супруги намерены совместно воспитывать общих детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

У пары есть семилетний сын Арон и четырехлетняя дочь Лея.