Адвокат оспорил отказ обязать Топилина объяснить размер пенсии депутатов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Адвокат обжаловал отказ суда обязать министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина разъяснить, почему депутаты Госдумы, в отличие от рядовых граждан, получают колоссальные по размеру пенсии, сообщил РИА Новости заявитель Юрий Качан.
Однако суд отклонил его исковое заявление, в котором адвокат просил обязать Топилина и замглавы департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елену Москалеву дать развёрнутые ответы об обоснованности размера пенсий для депутатов.
В иске Качан также предлагал передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.
Истец указал, что неоднократно обращался с этими вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки.