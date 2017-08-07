Адвокат оспорил отказ обязать Топилина объяснить размер пенсии депутатов

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Адвокат обжаловал отказ суда обязать министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина разъяснить, почему депутаты Госдумы, в отличие от рядовых граждан, получают колоссальные по размеру пенсии, сообщил РИА Новости заявитель Юрий Качан.

В иске защитник просил разъяснить, на каком основании в РФ "существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящее их в привилегированное положение".

Однако суд отклонил его исковое заявление, в котором адвокат просил обязать Топилина и замглавы департамента пенсионного обеспечения Минтруда Елену Москалеву дать развёрнутые ответы об обоснованности размера пенсий для депутатов.

"Сегодня я подал апелляционную жалобу на решение Мещанского суда Москвы и прошу Мосгорсуд обязать Минтруда дать все же полные разъяснения на поставленные вопросы", — сказал защитник.

В иске Качан также предлагал передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

Истец указал, что неоднократно обращался с этими вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки.