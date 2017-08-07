В ОП предлагают создать интерактивную карту инфраструктуры для особых детей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Интерактивная карта детских образовательных учреждений и организаций, доступных для детей с особенностями в развитии, будет создана при поддержке Общественной палаты (ОП) РФ, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе в понедельник.

"Комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства в сентябре запустит "Карту возможностей особого ребенка". Она поможет родителям сориентироваться в объектах инфраструктуры, доступных для ребенка-инвалида. В частности, речь идет о школах, детских садах и досуговых учреждениях", — говорится в сообщении.

Проект планируется развивать в рамках мероприятий "Десятилетия детства". Он будет представлять собой интернет-платформу с интерактивной картой, на которую родители особых детей, представители детских домов и другие заинтересованные лица смогут наносить учреждения для детей с особыми потребностями по принципу "Википедии". На эту карту предполагается наносить и профильные НКО.

"Когда в семье рождается ребенок с особыми потребностями или когда его усыновляют, родители не до конца понимают, где он может учиться, какие творческие кружки и спортивные секции неподалеку от дома для него доступны. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда говорят, что тот или иной детский сад принимает детей с ДЦП или с синдромом Дауна, а на практике выясняется, что в нем нет требуемых специалистов для работы с такими детьми, не создана среда. В итоге родители вынуждены проходить все детские сады в округе и сами выяснять, с каким диагнозом там реально может учиться ребенок, какие имеются специалисты", – говорит первый зампред комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова, слова которой приводит пресс-служба палаты.

По замыслу авторов проекта, в итоге получится карта с объектами, где дети с особенностями в развитии "смогут чувствовать себя комфортно". Данную платформу также смогут использовать в работе школы приемных родителей, в том числе готовить индивидуальные "карты возможностей" для конкретных детей.