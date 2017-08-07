Число зарегистрированных безработных снизилось, заявил Топилин

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Показатели рынка труда демонстрируют позитивную динамику: за год, начиная с прошлого августа, численность официально зарегистрированных безработных в РФ снизилась почти на 145 тысяч человек, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Показатели рынка труда демонстрируют позитивную динамику. За год, с прошлого августа, численность официально зарегистрированных безработных снизилась почти на 145 тысяч человек – до 796 тысяч. Также фиксируется существенное снижение численности работников, занятых в неполных режимах работы: за год – на 133,8 тысячи человек. Если на начало августа прошлого года в режимах неполной занятости трудились 261,6 тысячи человек, то сейчас – 127,8 тысячи", — цитирует пресс-служба слова Топилина.

Топилин отметил, что работодатели стали активнее нанимать персонал. По его словам, если в прошлом августе количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости и содержащихся в общероссийском банке вакансий "Работа в России", составляло 1,4 миллиона, то на сегодня (на 2 августа – ред.) это 1,7 миллиона вакансий.

"Такие данные говорят о росте активности бизнеса и восстановлении экономики в целом", – резюмировал глава Минтруда.

Данные за неделю



По данным Минтруда, за неделю с 26 июля по 2 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,7% и составила 796 064 человека. Годом ранее этот показатель составлял 940 670 человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах, наибольшее – в республиках Хакасия, Тыва, Чувашия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком, Чукотском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Московской и Орловской областях. В 15 регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе это Кировская, Калининградская и Ростовская области.

По состоянию на 2 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 127 772 человека. По оперативным данным, на 1 июля 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 июля 2016 года – 1,2%).