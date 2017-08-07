Глава Хакасии рассказал, чем питался вместе с Путиным на рыбалке

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин и сопровождавшие его главы Тувы и Хакасии во время двухдневной остановки в Сибири питались тем, что добывали в реке, готовили уху и нежные щучьи котлеты, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Хакасии Николай Денисов со ссылкой на рассказ главы Хакасии Виктора Зимина о проведенном с Путиным времени в тайге.

Путин 3 и 4 августа посещал российский Дальний Восток, а по пути туда сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Ранее кадры подводной рыбалки главы государства, снятые установленной на маске президента камерой Go Pro, появились в сети. Полная версия видеозаписи о путешествии Путина по Южной Сибири опубликована на сайте Кремля в понедельник в связи с большим интересом к событию.

"Питались — что добудут. Здесь много дичи и рыбы. Готовили очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда", — сказал Денисов.

На своей странице в VK Денисов написал, что Зимин отзывается об отдыхе рядом с президентом как о моменте в жизни, который останется в памяти на долгие годы. По словам Зимина, Путин очень прост в общении, у него светлая голова и потрясающая память. Денисов отметил, что Зимин сопровождал президента не только потому, что занимает пост главы Хакасии, но и потому, что является знатоком тайги и таежной жизни.

Как рассказал журналистам Дмитрий Песков, Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири побывал в труднодоступной тайге, где не только рыбачил на горных озерах, но ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.