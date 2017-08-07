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Общество

Эксперт рассказал, какое растение у Путина в кармане на фото из отпуска

12:0407.08.2017
(обновлено: 12:23 07.08.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике ТываПрезидент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов предположил, что в кармане куртки президента РФ Владимира Путина во время поездки по Южной Сибири была ветка голубики или черники.

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На сайте Кремля опубликовали полную версию видео отдыха Путина в Сибири
Ранее после публикации фотографий о поездке президента РФ пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, ветка какого растения была в кармане Путина. На некоторых фотографиях он запечатлён во время сплава по реке с веткой растения в правом нагрудном кармане куртки.

"Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растёт у нас, черника — в ельниках", — рассказал РИА Новости Лавренов.

Ученый отметил, что президент вряд ли использовал это растение для того, чтобы отпугивать насекомых. По его словам, это бессмысленно, так как у обоих растений съедобные ягоды.

Лавренов также рассказал, что на фотографии, где президент вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу рассматривает белый лишайник, запечатлен ягель.

Водный поход и погоня за щукой: как Путин отдыхал в Туве
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВо время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Во время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкКроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Рекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНизкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.Президент РФ Владимир Путин купается в горном озере в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Низкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.Президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.Президент РФ Владимир Путин во время похода по горам на квадроциклах
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкЗатем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время похода по горам в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Затем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезиденту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президенту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото Владимир Путин во время рыбалки.Президент РФ Владимир Путин во время сплава на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На фото Владимир Путин во время рыбалки.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПосле посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкТам Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Там Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПутин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.
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