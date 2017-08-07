Эксперт рассказал, какое растение у Путина в кармане на фото из отпуска
12:0407.08.2017
(обновлено: 12:23 07.08.2017)
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов предположил, что в кармане куртки президента РФ Владимира Путина во время поездки по Южной Сибири была ветка голубики или черники.
Ранее после публикации фотографий о поездке президента РФ пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, ветка какого растения была в кармане Путина. На некоторых фотографиях он запечатлён во время сплава по реке с веткой растения в правом нагрудном кармане куртки.
"Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растёт у нас, черника — в ельниках", — рассказал РИА Новости Лавренов.
Ученый отметил, что президент вряд ли использовал это растение для того, чтобы отпугивать насекомых. По его словам, это бессмысленно, так как у обоих растений съедобные ягоды.
Лавренов также рассказал, что на фотографии, где президент вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу рассматривает белый лишайник, запечатлен ягель.
Во время поездки на Дальний Восток президент выделил два дня на остановку в Южной Сибири, несмотря на крайне напряженный график.
На фото: Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Туве.
В Сибири российский президент провел два дня и за это время успел побывать в тайге и порыбачить на горных озерах.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
Кроме того, он ходил по рекам на моторных лодках и плотах, совершал переходы по горам на квадроциклах и пешком. На фото: президент РФ во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер.
Путин также занимался рыбалкой и подводной охотой, плавая в гидрокостюме. На маске установили камеру GoPro. Благодаря ей удалось запечатлеть уникальные кадры его двухчасовой "охоты на щук". На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва.
Рекордов, как с щукой в 2013 году, не было, однако рыбалка прошла "интереснее, чем раньше", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На фото: Владимир Путин во время рыбалки.
Низкая температура воды в сибирском озере, не поднимающаяся выше плюс 17 градусов, не помешала президенту искупаться.
На фото: Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Туве.
Президент также имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На фото: президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки в Туве.
В коротком походе, там, где глубины были небольшие, Владимир Путин использовал глиссер "Пиранья", совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
В кратком путешествии президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Затем Владимир Путин отправился на Байкал. Там глава государства принял участие в церемонии выпуска в озеро молоди байкальского омуля. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Туве.
Президенту рассказали о реализации экологических программ на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. На фото: президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки.
На фото Владимир Путин во время рыбалки.
После посещения туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника Путин провел совещание по его экологическому развитию.
Там Путин поручил сделать дорогу на острове Ольхон, которая соединит его центр и паромную переправу. Об этом жители поселка Хужир просили президента в ходе "прямой линии".
Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства трассы, заметив, что за прошедшие месяцы это уже можно было сделать. На фото: Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме.