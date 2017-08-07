Эксперт рассказал, какое растение у Путина в кармане на фото из отпуска

Президент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва

Президент РФ Владимир Путин на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Младший научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Никита Лавренов предположил, что в кармане куртки президента РФ Владимира Путина во время поездки по Южной Сибири была ветка голубики или черники.

Ранее после публикации фотографий о поездке президента РФ пользователи социальных сетей стали задаваться вопросом, ветка какого растения была в кармане Путина. На некоторых фотографиях он запечатлён во время сплава по реке с веткой растения в правом нагрудном кармане куртки.

"Это голубика или черника, оба вида растут в нашей полосе. Голубика на верховых болотах растёт у нас, черника — в ельниках", — рассказал РИА Новости Лавренов.

Ученый отметил, что президент вряд ли использовал это растение для того, чтобы отпугивать насекомых. По его словам, это бессмысленно, так как у обоих растений съедобные ягоды.

Лавренов также рассказал, что на фотографии, где президент вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу рассматривает белый лишайник, запечатлен ягель.