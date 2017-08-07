В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек International" Яковлева

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013 году. Яковлев скончался на 48-м году жизни 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой болезни и был кремирован.

Проводить артиста в последний путь собрался узкий круг его близких друзей и родственников, около 20 человек, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Могилу, куда захоронили белую урну с прахом певца, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами. Яковлева проводили долгими аплодисментами.