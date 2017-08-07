МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Телевидение продолжает оставаться самым распространённым источником информации для россиян, однако интернет приближается к нему по популярности, в основном за счёт молодёжной аудитории: если более 80% людей старшего поколения регулярно получают информацию по ТВ, то примерно столько же молодых россиян чаще используют для этой цели сеть, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Сегодня более двух третей всех опрошенных (69%) практически постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), 44% — региональное (с 52%)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Вместе с тем, уточняют социологи, высокая популярность ТВ поддерживается в основном за счет старшего поколения: 87% в группе респондентов от 60 лет часто смотрят федеральные каналы. Эта доля почти вдвое меньше среди молодых людей 18-24 лет (48%), отмечено в материалах опроса.

Официальные интернет-сайты, по данным ВЦИОМ, уже превосходят региональное ТВ по частоте обращений аудитории, даже по выборке в целом (46%). При этом они уже стали наиболее часто используемым источником информации для тех, кому от 18 до 34 лет: к интернет-ресурсам обращаются 82% респондентов 18-24 лет и 59% в группе от 25 до 34 лет.

"Показатели по социальным сетям и блогам близки к этому: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения, среди представителей самой молодой возрастной группы – 81%", — отмечено в материалах опроса.

Газеты, журналы и радио, как показал опрос, серьезно уступают по популярности телевидению и интернету. Так, четверть участников опроса (25%) регулярно обращаются к федеральной, а 22% — к местной прессе; социологи отмечают, что эти цифры сопоставимы с показателями пятилетней давности. Популярность радио также не демонстрирует серьёзной динамики по отношению к 2012 году: сейчас федеральные радиостанции часто слушают 20%, местное радио — 15% респондентов, свидетельствуют результаты опроса.

Как и пять лет назад, наименее популярным источником информации для россиян остаются зарубежные СМИ. По данным ВЦИОМ, часто обращаются к ним только 9% россиян (6% в 2012 году).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что результаты нынешнего исследования аудитории медиа демонстрируют сохранение двух основных тенденций.

"Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде — дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории", — заявил эксперт.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-24 апреля 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.