В Приморье начали сбор еды и вещей для пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Инициативная группа в Приморье объявила сбор еды и вещей для пострадавших из Уссурийского городского округа, сообщил РИА Новости один из инициаторов.

"Это проект группы "ДПС 25 РФ". Мы администраторы уже много лет. Мы хотим помочь людям из Уссурийска. Нужна одежда, консервы. Сбор состоится в четверг, 10 августа, примерно в 10.00 на Центральной площади Владивостока", — сообщил собеседник.

Ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.