В Приморье начали сбор еды и вещей для пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Инициативная группа в Приморье объявила сбор еды и вещей для пострадавших из Уссурийского городского округа, сообщил РИА Новости один из инициаторов.
Ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.