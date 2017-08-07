Глава Башкирии объявил траур после гибели девяти человек в пожаре

УФА, 7 авг — РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил 7 августа днем траура в регионе из-за гибели девяти человек на пожаре в башкирском селе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.
"Указ об объявлении 7 августа днем траура подписан сегодня Рустэмом Хамитовым. Сегодня на зданиях государственных учреждений будут приспущены государственные флаги", — пояснил собеседник.
Кроме того, глава региона поручил правительству республики организовать горячую линию для информирования родственников погибших, главе Бирского района оказать помощь в похоронах.