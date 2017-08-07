Правительство работает над проектом о здоровом образе жизни для россиян

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни", цель которого — к 2025 году увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни, с 36% до 60%, сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что паспорт утвержден по итогам заседания президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего 26 июля 2017. Реализация проекта продлится до 2025 года включительно.

"В рамках реализации проекта предполагается к концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 45%, а к концу 2025 года — до 60%", — говорится в сообщении.

Поясняется, что проект направлен на увеличение числа россиян, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.

Как уточняется, в рамках реализации проекта предполагается увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 году. Планируется также снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения с 30,5% в 2017 году до 29,5% в 2019 году и 27% в 2025 году.

Кроме того, планируется снизить потребление алкоголя на душу населения с 10 литров в 2017 году до 9,3 литра в 2019 году и до 8 литров в 2025 году.