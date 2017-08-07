МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов России подготовили проект поправок к закону об ОСАГО, защищающих интересы автовладельцев, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, попавший в распоряжение издания.

Минфин предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы во время переходного периода. Инициатива министерства стала реакцией на опасения автовладельцев, что либерализация цен приведет к повышению стоимости полисов ОСАГО, пишет газета.

Согласно документу, страховые компании смогут самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, утверждаемых Центробанком. При этом страховщики смогут определять конкретное значение тарифа, исходя из характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника.

Компании смогут устанавливать понижающие коэффициенты, которые, в том числе, будут зависеть от манеры вождения. Стиль езды будет определяться с помощью специальных устройств, устанавливаемых страховщиком на автомобиль клиента.

Коэффициент мощности и территориальный коэффициент ведомство предлагает упразднить и не учитывать их при расчете стоимости страховки, а вместо них ввести коэффициент нарушения правил дорожного движения. Последний будет учитывать выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный свет и т.д. Максимальный размер страховой премии, согласно поправкам, не сможет превышать значение базовой тарифной ставки более чем в три раза.

Министерство по-прежнему поддерживает идею выпуска трех видов полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей по вреду жизни и здоровью и такой же суммой по имуществу. Договоры об оказании страховых услуг будет разрешено заключать на срок, превышающий один год. При этом страхования компания не будет иметь права навязывать клиенту один определенный вариант договора.

Сегодня в России полисы ОСАГО предусматривают выплаты страховщиком в размере до 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и до 400 тысяч рублей – по имуществу. Договор об оказании страховых услуг не может заключаться на срок более чем на один год. За езду без ОСАГО автовладельцу грозит штраф в 800 рублей.

В апреле этого года в закон об ОСАГО были внесены изменения. Страховые компании получили право в ряде случаев отправлять автомобиль на ремонт в автосервис вместо того, чтобы выплачивать денежную компенсацию за причиненный ущерб. Идея о либерализации цен на полисы ОСАГО обсуждается уже не один год, необходимость к переходу на свободное ценообразование обострилась из-за роста убыточности рыночного сектора.