Патрушев отметил высокий уровень безработицы среди сельского населения ДФО

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал вызывающим беспокойство высокий уровень безработицы среди сельского населения на российском Дальнем Востоке.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев сообщил, что за последние 20 лет отток коренного населения с Дальнего Востока составил почти два миллиона человек, это почти пятая часть всего населения ДФО.

Среди причин этого секретарь СБ назвал неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики округа, высокую зависимость от поставок продовольствия.

"Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь высок", — сказал Патрушев. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях, добавил он.

"Все это негативно отражается на качестве и уровне жизни дальневосточников, способствует миграции населения в другие регионы в поисках лучшей жизни", — отметил секретарь СБ.