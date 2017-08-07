Патрушев отметил высокий уровень безработицы среди сельского населения ДФО

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал вызывающим беспокойство высокий уровень безработицы среди сельского населения на российском Дальнем Востоке.
Среди причин этого секретарь СБ назвал неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики округа, высокую зависимость от поставок продовольствия.
"Особое беспокойство вызывает занятость сельского населения. Уровень безработицы здесь высок", — сказал Патрушев. Наиболее сложная ситуация отмечается в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях, добавил он.
"Все это негативно отражается на качестве и уровне жизни дальневосточников, способствует миграции населения в другие регионы в поисках лучшей жизни", — отметил секретарь СБ.