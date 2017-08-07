Нелегальную миграцию пока не удалось существенно сократить, заявил Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Существенного сокращения числа нелегальных мигрантов в России добиться пока не удалось, такая ситуация по-прежнему угрожает общественной безопасности и создает питательную среду для терроризма в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев отметил, что к настоящему времени в России упрощены условия для работы иностранных граждан, создаются условия для социальной и культурной адаптации мигрантов.

"Однако пока не удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности, является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические отношения", — сказал Патрушев.

"Не могут не волновать увеличивающиеся масштабы использования мигрантами подложных документов, фиктивные постановка на учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства", — добавил Патрушев.

По его словам, эти вызовы и угрозы актуальны для ДФО, где на фоне низкой плотности коренного населения "весьма интенсивны миграционные процессы".