Патрушев считает нужным проверить шахты в Якутии, чтобы не допустить ЧП

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в понедельник заявил о необходимости проверить другие шахты в регионе, чтобы не допустить новых ЧП, как на руднике "Алросы"

На руднике "Алросы" в Мирном 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.

"Такие ситуации не должны происходить. Поэтому надо проверить (ситуацию) и на других объектах", — сказал Патрушев.

Эта работа должна идти на плановой основе, подчеркнул Патрушев.

"Надо продолжать проводить работы, чтобы всех спасти, и, конечно, надо оказывать помощь тем, кто пострадал", — сказал Патрушев.

"Мы этим начинаем заниматься", — сказал Борисов.

Глава Якутии доложил секретарю СБ о ходе спасательных работ на руднике.