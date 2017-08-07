Патрушев считает нужным проверить шахты в Якутии, чтобы не допустить ЧП

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым в понедельник заявил о необходимости проверить другие шахты в регионе, чтобы не допустить новых ЧП, как на руднике "Алросы"
"Такие ситуации не должны происходить. Поэтому надо проверить (ситуацию) и на других объектах", — сказал Патрушев.
Эта работа должна идти на плановой основе, подчеркнул Патрушев.
"Надо продолжать проводить работы, чтобы всех спасти, и, конечно, надо оказывать помощь тем, кто пострадал", — сказал Патрушев.
"Мы этим начинаем заниматься", — сказал Борисов.
Глава Якутии доложил секретарю СБ о ходе спасательных работ на руднике.