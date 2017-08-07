Время проезда на Садовом кольце сократится после благоустройства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средняя скорость движения на Садовом кольце в Москве увеличится на 3-5% после завершения работ по благоустройству, а время проезда на отдельных участках может сократиться на 5-10 минут, заявил РИА Новости замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.
"Пропускная способность Садового кольца в целом определяется самыми узкими местами – это тоннели и мосты, и там всегда было и останется по три полосы. Сокращение полос в широком месте перед узким снижает эффект бутылочного горлышка, при этом движение становится более равномерным, средняя скорость возрастает, а сами заторы становятся короче", — рассказал Шахбазян.
"Когда дорога станет более линейной, мы получим позитивный эффект по аварийности и пробкам. Исключение конфликтных точек и ненужных перестроений приведет к снижению числа аварий", — сказал замглавы центра.
Также, по ожиданиям ЦОДД, после завершения работ по благоустройству скорость движения на Садовом кольце вырастет на 3-5%.