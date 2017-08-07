Время проезда на Садовом кольце сократится после благоустройства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Средняя скорость движения на Садовом кольце в Москве увеличится на 3-5% после завершения работ по благоустройству, а время проезда на отдельных участках может сократиться на 5-10 минут, заявил РИА Новости замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Он рассказал, что в рамках реконструкции Садового кольца изменится количество полос, при этом полосы движения сократятся только в широких местах, где их количество избыточно.

"Пропускная способность Садового кольца в целом определяется самыми узкими местами – это тоннели и мосты, и там всегда было и останется по три полосы. Сокращение полос в широком месте перед узким снижает эффект бутылочного горлышка, при этом движение становится более равномерным, средняя скорость возрастает, а сами заторы становятся короче", — рассказал Шахбазян.

Он пояснил, что зачастую при выезде с прилегающей улицы и для заезда в тоннель или на разворот автомобилистам приходилось на коротком участке перестраиваться сразу через 3-4 полосы, пересекая при этом интенсивно движущийся прямолинейный поток. Такие перестроения, по его словам, являются "конфликтными" ситуациями и потенциальными ДТП.

"Когда дорога станет более линейной, мы получим позитивный эффект по аварийности и пробкам. Исключение конфликтных точек и ненужных перестроений приведет к снижению числа аварий", — сказал замглавы центра.

Также, по ожиданиям ЦОДД, после завершения работ по благоустройству скорость движения на Садовом кольце вырастет на 3-5%.