Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" посетили семь миллионов человек

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" завершается в столице в воскресенье, 6 августа, более чем за две недели его посетили свыше 7,2 миллиона жителей и гостей города, сообщил оргкомитет уличных мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль проходил в столице с 20 июля на более чем 40 площадках. Основными темами летнего фестиваля стали сладости и цветы. Кроме того, в рамках уличного мероприятия проходили состязания кондитеров на создание рецепта для фирменных конфет "Москва".

"Площадки летнего фестиваля посетили 7 миллионов 200 тысяч человек", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина на закрытии мероприятия в воскресенье.

Она отметила, что посетители приобрели более 2 миллионов порций мороженого и 215 тысяч банок варенья.

В рамках "Цветочного джема" общественные пространства Москвы украсили проекты финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна — крупнейшего из подобных событий, проводившихся в Москве. С 20 июля жители и гости столицы могли любоваться уникальными композициями из цветов, кустарников и других растений от ведущих российских и иностранных ландшафтных дизайнеров.

Свои работы представили мастера из пяти стран: Италии, Франции, Великобритании, Белоруссии и России.

По словам Сергуниной, наряду с лучшими российскими и мировыми ландшафтными дизайнерами, возможность украсить город на свой вкус была и у простых москвичей. Больше 1 тысячи горожан поучаствовали в любительском конкурсе цветочных композиций сразу на 11 окружных площадках фестиваля. Причем создавать цветочные шедевры конкурсантам помогали друзья и близкие. Многие приходили с семьями. Всего для оформления цветников ими было использовано почти 14 тысяч живых растений.

Она также отметила, что прошедший летний фестиваль — это концептуально новое событие, цель которого — раскрыть незаурядность и исключительность привычных городских общественных пространств.