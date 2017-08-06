Депутат предложил вернуть массовую сдачу стеклотары в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в правительство РФ с инициативой о возобновлении массового возврата стеклотары в России, сообщает пресс-служба депутата.

"Согласно данному предложению, на бутылках или банках отечественного происхождения должна наноситься стоимость тары, которую гражданин сможет получить при возврате пустых бутылок при помощи фандоматов", — говорится в тексте письма парламентария председателю правительства РФ.

По его мнению, стоит также обязать владельцев крупных торговых центров и супермаркетов устанавливать на своей территории автоматы по приему тары, которые бы стали основой инфраструктуры вторичного использования стеклотары в России.

Петров подчеркивает, что "данная практика показала свою эффективность в странах Европы с экономической и гражданских точек зрения — люди получили возможность возвращать часть стоимости бутылок, а бизнес смог наладить возвратные поставки тары и сократить свои производственные издержки".

"Данный шаг поможет сохранить нашу экологию (ежегодно в РФ в отходы уходит более 1,2 миллиона стеклотары), а также послужит стимулом для создания дополнительных рабочих мест по всей стране", — заявляет Петров в тексте письма.