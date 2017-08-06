Путин отметил вклад железнодорожников в запуск МЦК

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником и отметил их значимый вклад в запуск Московского центрального кольца (МЦК) и подготовку к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 по футболу, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что за прошедшее время отрасль добилась выдающихся успехов, сыграла важную роль в экономическом развитии страны и налаживании прочных связей между регионами. По словам президента, благодаря ответственному, напряженному труду многих поколений инженеров, специалистов, рабочих были сооружены десятки тысяч километров путей, построены железнодорожные станции, вокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры, заложен мощный технический, технологический, кадровый потенциал.

"Особо отмечу значимый вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупнейших спортивных мероприятий — Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Уверен, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы", — говорится в телеграмме президента.

Также, как заявил глава государства, представители железнодорожной отрасли уделяют неустанное внимание качественной модернизации коммуникаций и подвижного состава, повышению уровня безопасности и надежности перевозок, внедряют современные управленческие, логистические схемы, новые сервисы и услуги.