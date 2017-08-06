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Общество

"Меняемся для вас": чем РЖД порадовали пассажиров

03:2206.08.2017
(обновлено: 03:34 06.08.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПоезд РЖД. Архивное фотоПоезд РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Каждый год в первое воскресенье августа в России отмечается день железнодорожника. РИА Новости попробовали собрать самые интересные проекты, которые РЖД запустили для пассажиров за год с прошлого профессионального праздника.

По Московскому кольцу

Ремонтные работы на Горьковском направлении МЖД
© РИА Новости / Илья Питалев
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День железнодорожника в России
Одним из важных проектов РЖД за минувший "железнодорожный год" стал запуск пассажирских поездов на Московском центральном кольце (МЦК) 10 сентября 2016 года. Московскую окружную железную дорогу открыли еще в 1908 году, но находилась она тогда далеко за пределами города и долгие годы служила только для перевозки грузов, писал в своей интернет-приемной президент РЖД Олег Белозеров.

"Первые итоги работы новой пассажирской линии, которая получила название Московского центрального кольца, показывают, насколько своевременным и необходимым стал этот проект. Уже видно, что МЦК дополнило транспортную систему города, стало еще одним пересадочным контуром для пассажиров российской столицы вслед за кольцевой линией метрополитена", — отмечал он.

Всего в настоящее время на Московском центральном кольце 31 станция, с каждой из которых можно пересесть на наземный общественный транспорт. На линии курсируют электропоезда "Ласточка".

"Стрижи" полетели в Берлин

Поезд ОАО РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РЖД встретят День железнодорожника благотворительным забегом по всей России
Международные проекты РЖД пополнил запуск между Москвой и Берлином нового поезда "Стриж" (Strizh) с вагонами, оборудованными системой автоматического изменения ширины колесных пар. Это позволяет сократить время на переход с колеи российского стандарта — 1520 миллиметров — на европейский — 1435 миллиметров.

Поезду "Стриж" требуется около 20 минут для прохождения по специально оборудованному переводному устройству, тогда как смена колесных пар обычно занимает около 2 часов.

Первый поезд отправился 17 декабря из Москвы.

Продажи пораньше

Пассажиры получают билеты в электронную очередь на Ленинградском вокзале. 3 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЖД начали вводить на вокзалах электронные очереди
Еще одним приятным нововведением для пассажиров стало увеличение срока продажи в РФ билета на поезда дальнего следования. Если раньше на некоторые поезда сделать это можно было только за 45 суток до отправления, то с декабря 2016 года глубина продаж на все поезда увеличилась до 60 суток.

Президент РЖД рассказывал, что в перспективе РЖД планируют сделать продажи еще раньше. Речь идет о возможности купить железнодорожный билет за 90 суток до отправления.

Билеты понятней

Рельсовый автобус РА2 во время обкатки на Малом кольце Московской железной дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ространснадзор после проверки РЖД вывел из эксплуатации ряд электричек
Помимо возможности купить билет на пассажирский поезд заранее, РЖД усовершенствовали и внешний вид билета. РЖД в мае стали писать в железнодорожных билетах информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций. С июля текущего года на бланке билета, купленного в кассе, наглядно стали изображаться все услуги, за которые заплатил пассажир. Билет содержит пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие. Осенью эта практика будет распространена и на электронные билеты, писал в интернет-приемной Белозеров.

Пассажир на платформе обновленной станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках
"Кроме того, по вашим просьбам теперь на билете указывается местное время отправления и прибытия поезда, а также разница местного времени с московским", — пишет Белозеров. Это, поясняет глава РЖД, позволит избежать путаницы и исключить случаи опоздания на поезд из-за неверного прочтения информации на билете. Билет станет выглядеть более современно и понятно для всех пассажиров, а компания продолжит дорабатывать сервисы с учетом пожеланий.

Электронные очереди на вокзалах

Поезд Москва-Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Глава РЖД представил видоизмененный билет
Несмотря на популярность продаж билетов на поезд в интернете, значительная часть пассажиров предпочитает по-прежнему покупать билеты на вокзалах в кассах. Президент на встрече с билетными кассирами соглашался, что, учитывая большие и регулярные потоки клиентов, особенно в период массовых летних и праздничных перевозок, первостепенной задачей улучшения сервиса являются удобство и скорость обслуживания пассажиров.

В связи с этим, резюмировал он, РЖД в 2017 году начинают внедрять на российских вокзалах систему электронной очереди в кассы. Весной в пилотном режиме эта система начала работу на Ленинградском вокзале Москвы: в трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения, рассказывали РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал РЖД).

Поезд РЖД. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Глава РЖД рассказал об открытии направления Москва-Адлер в обход Украины
После апробации проекта на Ленинградском вокзале было принято решение внедрить систему электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы. Всего в 2017 году, рассказывал Белозеров, РЖД планируют ввести электронные очереди в кассы поездов дальнего следования на 24 вокзалах страны.

Билеты по 100 рублей

Пассажиры в салоне электропоезда Московского центрального кольца. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Путин объявил благодарность главе РЖД Белозерову за вклад в развитие МЦК
РЖД придумали, как привлечь пассажиров, еще одной акцией. Компания запустила в августе 2017 года продажи билетов в купе фирменных поездов на октябрь по цене от 100 рублей. Купить по такой цене можно билет на 20 поездов ФПК отправлением с 1 по 31 октября 2017 года.

География маршрутов охватывает практически всю страну. Так, билеты по спеццене можно оформить из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно.

В этот список также вошли поезда, курсирующие по внутрирегиональным маршрутам: № 321/322 Забайкальск – Иркутск, № 88/87 Омск – Новосибирск, № 5/6 Владивосток – Хабаровск и № 45/46 Екатеринбург – Кисловодск.

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