Исторический фестиваль "Битва на Воже" собрал более восьми тысяч человек

РЯЗАНЬ, 5 авг — РИА Новости. Около 8 тысяч человек посетили в Рязанской области XV межрегиональный военно-исторический фестиваль "Битва на Воже", посвященный 639-й годовщине победы русского войска над Золотой Ордой, сообщает в субботу правительство региона.

Фестиваль проходил 5 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Мероприятие открыл крестный ход и торжественная лития во славу русского воинства, которую отслужил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. К памятнику защитникам русских земель была возложена гирлянда Памяти и Славы. Приветствуя участников и гостей фестиваля, временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов отметил, что на Рязанской земле русские воины впервые одержали большую победу над войском Золотой Орды.

"Эта победа, по единодушному мнению историков, имела важное психологическое значение, укрепив дух русского народа и показав, что он готов успешно противостоять любому врагу, даже такому мощному и казавшемуся непобедимым", – сказал Любимов.

В ходе фестиваля на поле у села Глебово-Городище были развернуты средневековые торговые ряды, где предлагались товары кузнецов, гончаров, продукция мастеров народных художественных промыслов. Желающие могли попробовать свои силы в метании копья, стрельбе из лука, настольных средневековых играх.

"Гости фестиваля, которых собралось порядка 8 тысяч человек, ознакомились с бытом и вооружением русских и монгольских воинов XIV века, посетив различные интерактивные площадки, в числе которых "Русский лагерь", "Ордынский лагерь", "Ратная слободка". Кроме того, состоялись мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, ткачеству, работе с кожей", — говорится в сообщении облправительства.

Центральным событием фестиваля стало театрализованное представление "Былых времен нетленные страницы", посвященное былинным героям земли рязанской: богатырям Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, князю Олегу Рязанскому, Авдотье Рязаночке. Также состоялась традиционная реконструкция Вожской битвы, в которой приняли участие представители военно-исторических клубов Рязанской, Тульской, Московской, Липецкой и ряда других областей. Они воспроизвели моменты сражения, продемонстрировали внешний вид и вооружение русских воинов и воинов Орды.

"Сегодня "Битва на Воже" – это по праву одна из значимых точек притяжения на туристической карте региона. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы таких точек становилось как можно больше… Ведь любое подобное мероприятие, которое собирает не только жителей региона, но и гостей других областей, способствует развитию региональной экономики. Надеюсь, что на задуманный нами форум древних городов, который планируется провести в следующем году, тоже приедет много представителей из разных регионов", — сказал Любимов.

Битва на реке Воже — сражение между русской ратью под командованием Дмитрия Донского и войском Золотой Орды под командованием мурзы Бегича, произошедшее 11 августа 1378 года. Битва завершилась разгромом 50-тысячного войска Золотой Орды.

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