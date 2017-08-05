Путину понравилась идея об увеличении отчислений малым историческим городам

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал перспективной идею об увеличении отчислений от НДФЛ в бюджеты малых исторических городов и поселений и предложил подумать над этим предложением.

На заседании президентского Совета по развитию местного самоуправления глава администрации Суздаля Владимирской области Сергей Сахаров предложил увеличить процент отчислений от НДФЛ. По его словам, налоги, которые собираются с жителей Суздаля, тратятся для благоустройства города и поддержание исторически значимых объектов. Но ресурсы у таких городов, по его словам, такие же как и у остальных — налог на доходы физических лиц, налог на землю и имущество физлиц. Он озвучил идею — для исторических поселений увеличить процент отчислений по налогам на доходы физических лиц.

"Сегодня Суздаль получает 10% от налогов на доходы физических лиц: 5% забирает район, и 85% уходят в регион. Частая тема обсуждения в ассоциации малых туристских городов, чтобы большую часть от НДФЛ оставлять в исторических поселениях или малых исторических городах", — сказал Сахаров.

"Завтра все города и малые населенные города будут историческими", — пошутил Путин.

"Мы об этом тоже думали, что пример будет заразителен", — сказал в ответ Сахаров.

"Но идея перспективная, надо подумать. Все же Суздаль один", — сказал Путин.

Он также добавил, что необходимо более детально проработать вопрос и по другим историческим городам, выделить их в отдельную категорию, чтобы обеспечить получением финансовых ресурсов для решения проблем благоустройства.