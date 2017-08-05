Путин не против разрешить местным властям вести работу по углублению рек

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает возможным передать полномочия органам местного самоуправления по углублению русел рек, протекающих в городской черте.

На совете по развитию местного самоуправления глава города Саров Нижегородской области Алексей Голубев рассказал, что жители просят провести углубительные работы в реке и сделать зарыбление.

"Река течёт в пределах городской среды, полномочий у нас таких нет. И, соответственно, мы решить этот вопрос на местном уровне никак не можем. Если бы можно было бы в законодательстве сделать поправки для рек, находящихся в городской черте дать полномочия органам МСУ (местного самоуправления — ред.), это бы сильно помогло нам", — пояснил он.

Глава города уточнил, что средства на эту деятельность можно выделить, но необходимо получать лицензию.

"Давайте мы посмотрим обязательно, проанализируем, посоветуемся с юристами. И, если это можно внести изменения в закон, то мы это сделаем. Без всяких сомнений, я согласен с Вами в том, что такие полномочия у Вас должны быть. Если есть возможность и есть необходимость, почему этого не сделать, зачем эти рогатки нужны", — сказал Путин.

Как прокомментировал, в свою очередь, вице-премьер Дмитрий Козак, эти полномочия находятся на федеральном уровне, но их можно делегировать местным властям.