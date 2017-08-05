Путин рассказал, под чьим управлением должны быть земли военных городков

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью реализации идеи о передаче земель военных городков под управление муниципалитетам.

"Поработаем обязательно, надо реализовывать этот закон 2011 года", — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

"Поработаем, там действительно идет со скрипом: соответствующие органы управления в Минобороны, которые имуществом распоряжаются, все боятся что-то потерять, а здесь, я думаю, вы правы, они скорее бы приобрели, чем потеряли", — добавил Путин.

Так президент отреагировал на выступление главы Пскова Ивана Цецерского, который заявил, что военные городки не вовлечены в программу "Городская среда". "Я очень попросил бы вас ускорить через министерство обороны вопрос передачи земель военведа в муниципальные образования", — сказал Цецерский.

Он сослался на закон от 2011 года и отметил, что люди в военных городках не могут создавать свою комфортную среду, поскольку не являются собственниками придомовых территорий. "Мы уже идем на нарушения закона, зная, что наша армия — молодцы. В нарушение закона сами формируем эти дворы, сами делаем", — сказал псковский глава.