Минстрой и Госдума готовы принять закон о введении общественных обсуждений

КИРОВ, 5 авг – РИА Новости. Минстрой РФ и Госдума готовы принять в осеннюю сессию парламента при поддержке президента законопроект о введении системы общественных обсуждений, заменив таким образом публичные слушания при принятии градостроительных решений, рассказал глава ведомства Михаил Мень.

"В соответствии с вашим поручением мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения системы участия граждан в принятии градостроительных решений. В настоящее время перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предполагают исключительно собрание граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрацию участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе при проведении контрольных мероприятий. Как следствие, в настоящее время выявить объективное мнение большинства граждан по тому или иному градостроительному решению или проекту не представляется возможным", — рассказал Мень на заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Владимиру Путину.

Это подтверждается большинством жалоб, которые участники публичных слушаний направляют в адрес власти, отметил он. Среди них, по его словам, неудобное время проведения собраний в рабочее время, недостаточная вместимость помещений, участие в публичных слушаний лиц, не проживающих на территории, в отношении которых проходят слушания. "Бывали случаи, когда даже автобусами свозили в интересах одной стороны на подобного рода обсуждения", — привел пример министр.

"Подготовленные нами изменения предусматривают переход к общественным обсуждениям", — отметил Мень. В отличие от публичных слушаний, их можно будет проводить в интернете и в многофункциональных центрах. При этом организаторов обсуждений обяжут фиксировать в протоколе список участников и указывать их регистрацию.

"У нас этот законопроект готов, он уже внесен в Государственную Думу, и в случае, Владимир Владимирович (Путин), вашей поддержки мы с коллегами в осеннюю сессию готовы его принять", — подчеркнул он.

Он подчеркнул положительные итоги реализации проекта "ЖКХ и городская среда". "Проект формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, в реализации которого участвует вся страна", — сказал Мень.

"В этом году, помимо того, что 25 миллиардов рублей из федерального бюджета выделено, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов это общий объем — 42 миллиардов рублей", — отметил глава Минстроя.

Министр также отметил, что проект дал мощный импульс для создания местных сообществ. "К примеру, в Тульской области по решению самих собственников в местных дворах планируется организация чаепитий во время проведения работ для того, чтобы обеспечить дружескую атмосферу и привлечь к работам всех жителей ближайших работ. В Рязанской области жители одного из муниципалитетов даже придумали гимн проекта по благоустройству их населенного пункта.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах общественные обсуждения проводились поверхностно. "Например, людям представлялась неполная информация, анонсы обсуждений публиковались недостаточно широко или всего за несколько дней", — отметил Мень, обратив внимание, что недопустимо игнорировать мнение людей.

По его словам, параллельно регионами готовятся пятилетние программы по благоустройству, в которые должны быть включены все территории муниципалитетов, нуждающихся в благоустройстве. "Эти программы также будут проходить общественные обсуждения, и ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей, отказавшись от реализации этих проектов в последующие годы. Это очень важно", — считает министр.