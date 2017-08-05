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Общество

Минстрой и Госдума готовы принять закон о введении общественных обсуждений

19:2705.08.2017
(обновлено: 19:42 05.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фотоМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИРОВ, 5 авг – РИА Новости. Минстрой РФ и Госдума готовы принять в осеннюю сессию парламента при поддержке президента законопроект о введении системы общественных обсуждений, заменив таким образом публичные слушания при принятии градостроительных решений, рассказал глава ведомства Михаил Мень.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В соответствии с вашим поручением мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения системы участия граждан в принятии градостроительных решений. В настоящее время перед принятием различных градостроительных решений проводятся публичные слушания, которые предполагают исключительно собрание граждан. Кроме того, действующая система не предусматривает регистрацию участников слушаний, что не позволяет их идентифицировать, в том числе при проведении контрольных мероприятий. Как следствие, в настоящее время выявить объективное мнение большинства граждан по тому или иному градостроительному решению или проекту не представляется возможным", — рассказал Мень на заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Владимиру Путину.

Это подтверждается большинством жалоб, которые участники публичных слушаний направляют в адрес власти, отметил он. Среди них, по его словам, неудобное время проведения собраний в рабочее время, недостаточная вместимость помещений, участие в публичных слушаний лиц, не проживающих на территории, в отношении которых проходят слушания. "Бывали случаи, когда даже автобусами свозили в интересах одной стороны на подобного рода обсуждения", — привел пример министр.

Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Подготовленные нами изменения предусматривают переход к общественным обсуждениям", — отметил Мень. В отличие от публичных слушаний, их можно будет проводить в интернете и в многофункциональных центрах. При этом организаторов обсуждений обяжут фиксировать в протоколе список участников и указывать их регистрацию.

"У нас этот законопроект готов, он уже внесен в Государственную Думу, и в случае, Владимир Владимирович (Путин), вашей поддержки мы с коллегами в осеннюю сессию готовы его принять", — подчеркнул он.

Он подчеркнул положительные итоги реализации проекта "ЖКХ и городская среда". "Проект формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, в реализации которого участвует вся страна", — сказал Мень.

"В этом году, помимо того, что 25 миллиардов рублей из федерального бюджета выделено, у нас вместе с софинансированием из региональных бюджетов это общий объем — 42 миллиардов рублей", — отметил глава Минстроя.

Министр также отметил, что проект дал мощный импульс для создания местных сообществ. "К примеру, в Тульской области по решению самих собственников в местных дворах планируется организация чаепитий во время проведения работ для того, чтобы обеспечить дружескую атмосферу и привлечь к работам всех жителей ближайших работ. В Рязанской области жители одного из муниципалитетов даже придумали гимн проекта по благоустройству их населенного пункта.

Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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К сожалению, в некоторых населенных пунктах общественные обсуждения проводились поверхностно. "Например, людям представлялась неполная информация, анонсы обсуждений публиковались недостаточно широко или всего за несколько дней", — отметил Мень, обратив внимание, что недопустимо игнорировать мнение людей.

По его словам, параллельно регионами готовятся пятилетние программы по благоустройству, в которые должны быть включены все территории муниципалитетов, нуждающихся в благоустройстве. "Эти программы также будут проходить общественные обсуждения, и ни в коем случае нельзя обмануть доверие людей, отказавшись от реализации этих проектов в последующие годы. Это очень важно", — считает министр.

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