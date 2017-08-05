Путин посетил поликлинику №1 в Кирове, почитав отзывы и предложения

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в субботу поликлинику №1 Кировского клинико-диагностического центра, ознакомившись с записями пациентов на доске отзывов и предложений.

С апреля 2017 года это учреждение участвует в федеральном пилотном проекте "Бережливая поликлиника", направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи за счет оптимизации процессов.

В осмотре поликлиники также принимали участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич.

Главный врач поликлиники Софья Войтко рассказала президенту о реализации проекта. Путин осмотрел холл, регистратуру, кабинет врача, доску отзывов и предложений.

По словам Войтко, в ходе реализации проекта сократилось время ожидания в процедурном кабинете в три раза, до 10 минут, время работы с пациентом увеличилось в три раза, до 9 минут. "Мы обслуживаем 192 тысячи взрослого населения города, это половина населения города, поэтому на нас (лежит) большая ответственность за здоровье жителей города Кирова", — сказала главный врач.

"В нашей структуре 9 взрослых поликлиник, две женские консультации и крупная стоматологическая поликлиника, еще несколько подразделений", — сказала Войтко.

Врач-хирург Андрей Косолапов рассказал президенту, что с января текущего года в поликлинике заработала комплексная медицинская информационная система (КМИС). В рамках ее введена электронная очередь. Такие меры позволяют сэкономить время пациентов в очередях, отметил он.

Президента заинтересовала доска отзывов и предложений, с помощью которой сотрудники поликлиники изучали мнение пациентов для реализации проекта. Среди жалоб было: "на третьем этаже очень душно", "спустить терапевтов на второй этаж", противоречивые отзывы "за" и "против" кофейного аппарата. Все исправлено, отметила Войтко.

Помимо этого, были и хвалебные отзывы о врачах клиники. "Таких врачей, как Тимофей, побольше бы", — сказал президент, отмечая позитивный отзыв про врача с именем Тимофей.

В субботу Путин находится в Кирове, где собирается провести заседание по развитию местного самоуправления и встретится с и.о. руководителя региона Игорем Васильевым.