Пойманный Путиным на блесну окунь впечатлил иркутского рыбака

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва

ИРКУТСК, 5 авг — РИА Новости. Президент России показал хороший уровень рыбацкой подготовки, особенно когда поймал окуня на блесну, высказал свое мнение после просмотра сюжета об отдыхе Владимира Путина на таежной реке в Южной Сибири организатор рыболовных туров иркутянин Михаил Климов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири, которую он сделал по пути в Благовещенск, побывал в тайге, где в горных озерах два часа "гонялся за щукой"; с помощью камеры GoPro, установленной на маске президента, удалось запечатлеть уникальный кадры подводной охоты.

"Я смотрел сюжет по интернету несколько раз. Красивая сибирская природа, места рыбные. Я подводной рыбалкой не увлекаюсь, хотя наблюдать за охотой на щуку было интересно. А вот улов на блесну впечатлил. Отличный окунь! Удивило, что президент катушку на спиннинге крутит левой рукой. Это редкость", — высказал свое мнение РИА Новости эксперт в области рыбалки.

Он также отметил, что отдых в Сибири с купанием в реке и рыбалкой — "это для настоящих мужиков".

"Здорово, что нашему президенту по душе именно такой отдых. Чувствуется по настроению, по глазам видно, что ему это близко — природа, простор, азарт рыбака, свобода. Все это дорого и нам, сибирякам", — отметил Климов.