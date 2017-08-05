Железнодорожную арку моста в Крым начали перемещать к понтону

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Железнодорожный арочный пролет моста через Керченский пролив сняли со стапеля и начали перемещать к месту погрузки на плавсистему, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Ранее строители сообщили о доставке в Керчь первой плавсистемы, предназначенной для доставки арок моста через Керченский пролив с места их сборки на керченском берегу к месту монтажа на фарватерные опоры. Вторая плавсистема отправится с места изготовления на Севморзаводе в начале будущей недели.

"Строители передвигают пролет весом более 6 тысяч тонн с помощью элементов тяг и толкающих устройств горизонтально на расстояние почти 90 метров. Этот сложный процесс выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с техническими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучую систему, которая перевезет ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив", — сообщили в инфоцентре.

Операция началась сразу после того, как представители подрядчика, группы авторского надзора и строительного контроля заказчика подписали итоговый акт о технической готовности арочного пролета.

Железнодорожная арка полностью готова к установке на опоры, она состоит из более 400 крупных элементов. Для ее сборки выполнено почти 4 км стыковых швов первой категории, закручено свыше 600 тысяч штук (или 380 тонн) высокопрочных болтов. В ходе сборки специалисты службы контроля качества провели более 100 освидетельствований скрытых работ.

Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на специальных "салазках" — металлоконструкциях с полированным листом. Когда железнодорожная арка будет передвинута до конца пирсов, ее переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучую систему.

Длина пролета – 227 метров. Высота в высшей точке – 45 метров. Ширина по осям арок – 20 метров по затяжке, 5 метров в замке (верхняя точка). Общий вес – более 6 тысяч тонн. Движение поездов предусмотрено по 2 путям. Конструкция предусматривает смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, водоотводные лотки, молниезащиту и заземление, систему мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационную и судовую сигнализации, систему централизации и блокировки (СЦБ), связь и опоры освещения, архитектурную подсветку.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.