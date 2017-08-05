В Москве в районе станции "Шелепиха" построят башню с апартаментами

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Высотное здание общей площадью 66 тысяч квадратных метров планируется построить неподалеку от станции "Шелепиха" в Пресненском районе Москвы, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту холдинга "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"В рамках ТПУ предполагается коммерческая застройка, планируется строительство здания высотой порядка 130 метров. Сейчас ведется подготовка документации и проектирования", — отметил он.

По его словам, первые этажи здания будут отданы под торговлю. "В другой части здания будут апартаменты", — отметил Суниев.

"Сейчас определяется, кто будет реализовывать данный проект. Мы рассматриваем как возможность выставления объекта на конкурс, так и реализацию собственными силами", — сказал Суниев, уточнив, что решение будет принято в ближайший месяц.