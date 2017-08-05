Правительство приняло поправки к законопроекту о гостиничных услугах

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Правительство одобрило поправки к законопроекту о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Поправками предлагается передать на федеральный уровень полномочия, связанные с проведением классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей… предусматривается передача полномочий по утверждению положения о классификации гостиниц, а также по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, по установлению порядка уведомления такими организациями уполномоченного органа государственной власти субъекта Федерации, на территории которого планируется проводить соответствующую классификацию", — говорится в справке к документу.

Кроме того, предлагается лишать аккредитации организацию, необоснованно присваивающую гостиницам категории (звёзды), и приостанавливать или прекращать действие свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории в случае, если гостиница предоставляет некачественные или не соответствующие уровню ее категории услуги.

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести такой вид санкции, как предупреждение при первом выявленном правонарушении, а также изменение сумм административных штрафов за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице категории и использование гостиницами категории, не соответствующей указанной в свидетельстве.

Если выявленные нарушения не будут устранены, сумма штрафа для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 1,40 до 1,25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 50 тысяч рублей.

Предусматривается поэтапное введение обязательной классификации гостиниц (с 1 июля 2019 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 гостиничных номеров, с 1 января 2021 года – в отношении всех гостиниц).