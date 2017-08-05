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Общество

Приключения УАЗ в Китае, карбоновое шампанское и 890 миллиардов на тачки

08:0005.08.2017
(обновлено: 08:22 05.08.2017)
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© Фото : ToyotaПроизводство автомобилей ToyotaПроизводство автомобилей Toyota
© Фото : Toyota

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Российский рынок продолжает пополняться новыми моделями, УАЗ намеревается покорить Китай, а ГИБДД занялась разработкой мобильных приложений. Эти и другие автомобильные события — в дайджесте РИА Новости.

Восемьсот девяносто миллиардов на тачки

За первые шесть месяцев 2017 года россияне потратили на новые автомобили 890 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства "Автостат". Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии автосалоны покинуло 718 529 машин, то есть средняя цена автомобиля в России составила 1 238 000 рублей. Больше всех денег c россиян собрала компания Toyota (100 миллиардов), но при этом ее выручка снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. KIA, наоборот, увеличила прибыль на 37% и оказалась на втором месте с выручкой 93 миллиарда рублей. На третьем месте — Lada, сумевшая улучшить результат на 20% и получить 75 миллиардов.

УАЗ нацелился на Китай

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) успешно прошел аудит производства от Центра сертификации качества Китая (CQC). Напомним, что УАЗ начал продавать автомобили в Поднебесной еще в прошлом году, но объемы поставок были небольшими. Теперь российское предприятие рассчитывает пройти процесс сертификации четырех моделей — "Патриот", "Пикап", "Хантер" и "Комби" — и увеличить продажи до нескольких тысяч машин в год.

© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ Патриот
© Фото : УАЗ
Автомобиль УАЗ Патриот

Как уточняется в официальном пресс-релизе марки, в процессе аудита на предприятии провели масштабную проверку производственных процессов, позволяющих обеспечить соответствие продукции требованиям CQC. Замечаний не последовало, но китайцы дали отдельные рекомендации по совершенствованию системы контроля производственных процессов и качества продукции. Теперь УАЗ готов получить одобрения типа транспортного средства, которые откроют двери для экспортных поставок машин в КНР без ограничений по количеству.

Снова пополнение

На прошлой неделе компания Toyota объявила о планах вывести на российский рынок рамный внедорожник Fortuner, а Suzuki обещала в 2018 году решить, поставлять ли к нам компактный кроссовер Ignis и хетчбэк Baleno. Уходящая неделя принесла еще две хорошие новости: в Россию возвращается Mitsubishi ASX, а модельный ряд китайской марки Lifan пополнится внедорожником Myway.

© Фото : MitsubishiАвтомобиль Mitsubishi ASX
© Фото : Mitsubishi
Автомобиль Mitsubishi ASX

Продажи ASX прекратились весной 2016 года, в Mitsubishi тогда объяснили свой поступок нестабильностью курса валют, но пообещали возобновить поставки после улучшения ситуации. За это время кроссовер успел немного обновиться — получил свежий кузов с фирменной X-образной фальшрадиаторной решеткой и отделку интерьера с улучшенной шумоизоляцией. Для автомобиля предусмотрено два двигателя: 1,6-литровый мощностью 117 л.с. в комбинации с 5-ступенчатой механической трансмиссией и 2,0-литровый с отдачей 150 л.с. в паре с вариатором INVECS-III. Мотора объемом 1,8 литра в России больше не будет.

© Фото : MitsubishiПриборная панель автомобиля Mitsubishi ASX
© Фото : Mitsubishi
Приборная панель автомобиля Mitsubishi ASX

В середине августа Mitsubishi ASX получат дилеры Дальнего Востока, а через месяц машины доедут до автосалонов остальных регионов России. Потенциальных покупателей может дополнительно порадовать тот факт, что автомобили для нашего рынка будут производиться на японском заводе в городе Окадзаки. Цены будут объявлены 8 августа.

© Фото : Lifan Автомобиль Lifan Myway
© Фото : Lifan
Автомобиль Lifan Myway

Семиместный Lifan Myway был представлен в Китае в прошлом году, но к нам он доберется только будущей осенью. Внешне он похож на кроссовер (дорожный просвет — 192 миллиметра), но его габариты (длина 4,44 метра) и третий ряд сидений намекают на кузов "минивэн". Как сообщают в российском представительстве китайской компании, на Myway будут устанавливаться 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая коробки передач, но сведений о двигателях пока нет. В Китае модель комплектуют двумя бензиновыми моторами мощностью 109 л.с. (1,5 литра) и 131 л.с. (1,8 литра). В список оборудования войдут АБС, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и шестью динамиками, а также бесключевой доступ. Цены будут известны ближе к старту продаж.

Карбоновое шампанское

Шампанское для победителей — неизменный атрибут пилотов "Формулы-1", выходящих на подиум. Последние годы поставщиком напитка неизменно оставалась французская винная компания Moët & Chandon, однако теперь за игристое будет отвечать технологическая компания Carbon из Калифорнии. Судя по всему, владельцев королевских гонок привлекло не содержимое, а упаковка — бутылка, полностью выполненная из углеродного волокна. Стоимость каждой из них составит три тысячи долларов США. В будущем на бутылки планируют устанавливать компактные камеры, чтобы показывать церемонии награждения с новых ракурсов.

Незначительные изменения

Компания Hyundai объявила о начале продаж обновленного кроссовера Creta — самого популярного паркетника в России. Заметить изменения непросто: снаружи все осталось по-прежнему, а все новшества скрыты внутри и в прайс-листе.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Creta
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Creta

Отныне все машины с механической трансмиссией, на которые раньше устанавливался гидроусилитель, будут комплектоваться электроусилителем руля. К трем существующим комплектациям добавилась новая — Travel. Базовая Start подорожала на 10,8 тысячи рублей и теперь может похвастать электроприводом и обогревом зеркал, окрашенных в цвет кузова. Версии Active изменения не коснулись, но она тоже стала дороже на 10 тысяч. Вместо Comfort Plus теперь версия Comfort, которая подешевела на 20 тысяч рублей. Из списка оснащения этой комплектации пропали четыре подушки безопасности и задние датчики парковки, но добавились кожаный руль с подогревом, автоматический стеклоподъемник со стороны водителя, 17-дюймовые легкосплавные диски и серебристые накладки на бамперах. Travel может похвастать шестью подушками безопасности, задним парктроником, 16-дюймовыми колесами, светодиодными ходовыми огнями и оптитронной панелью приборов.

© Фото : HondaАвтомобиль Honda CR-V
© Фото : Honda
Автомобиль Honda CR-V

Honda анонсировала цены на кроссовер CR-V с 2,0-литровым двигателем. Стоить такие машины будут от 1 769 900 до 2 099 900 рублей в зависимости от комплектации, коих три: Elegance, Lifestyle и Executive. Мотор хорошо знаком российским покупателям "Хонды" — он устанавливался на прежнее поколение модели. Отдача атмосферного бензинового агрегата не изменилась и составляет 150 л.с. и 189 Нм, топливо АИ-92 ему по-прежнему не противопоказано. Honda CR-V 2.0 будут продаваться лишь с вариатором и только с полным приводом.

© Фото : LexusАвтомобиль Lexus LX Superior
© Фото : Lexus
Автомобиль Lexus LX Superior

Lexus объявил о старте приема заказов на новую специальную версию внедорожника Lexus LX 570 Superior. Кроме того, в японской компании прислушались к просьбам российских клиентов и внесли изменения в другие комплектации. Спецверсия предлагается по цене от 7 007 000 до 7 026 000 рублей, а в ее основу легло исполнение Luxury 21+. Ее отличия заключаются в особом дизайне фальшрадиаторной решетки, двухцветных 21-дюймовых легкосплавных дисках, накладках на передний и задний бамперы, наружные зеркала и педали. У всех дизельных внедорожников LX 450d появились светодиодные фонари заднего хода, светодиодные лампы подсветки в солнцезащитных козырьках и ионизатор воздуха в салоне, а также литые диски нового дизайна с полированным покрытием и новый белый цвет металлик. Lexus LX 450d Executive пополнился динамическими блоками указателей поворота с последовательным включением светодиодов, а комплектация Executive 2 с августа оснащается аудиосистемой Mark Levinson и 19 динамиками.

Opel не вернется?

Марка Opel не собирается возвращаться в Россию, об этом РИА Новости сообщили представители компании.

В марте 2017 года группа PSA анонсировала покупку брендов Opel и Vauxhall у американской General Motors. GM владел немецкой маркой с 1929 года по настоящее время, не считая перерыва на Вторую мировую войну, когда нацистский режим национализировал заводы. Сделка между французами и американцами завершилась 1 августа, что сделало группу PSA вторым по величине автопроизводителем Европы с долей рынка 17%.

© Фото : PSA Peugeot Citroën Группа PSA
© Фото : PSA Peugeot Citroën
Группа PSA

В планах нового альянса — усиление присутствия на основных европейских рынках, что послужит концерну основой для дальнейшего прибыльного роста во всем мире. Через 100 дней команды Opel и Vauxhall должны представить руководству стратегические планы по восстановлению финансовой стабильности компании. Не последнюю роль в этом мог бы сыграть российский рынок, где автомобили Opel были одними из самых популярных, однако пока напрямую об этом речи не идет. Но надежда все же есть.

"В марте 2015 года мы приняли меры и решили изменить нашу бизнес-модель в России, — сообщил РИА Новости помощник директора отдела корпоративных коммуникаций Opel Automobile GmbH Нико Шмидт. — Мы убеждены, что это решение по-прежнему остается правильным. Оно позволило избежать значительных инвестиций в рынок, который имеет сомнительные долгосрочные перспективы. В настоящее время мы не можем ответить на ваши вопросы относительно возможного перезапуска Opel в России".

Вместе весело шагать

Компании Toyota и Mazda объявили о расширении сотрудничества, совместном строительстве нового автомобильного завода и обмене акциями. В рамках достигнутых договоренностей "Тойота" получит 5% акций "Мазда", а та, в свою очередь, 0,25% акций Toyota, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА Новости. Партнеры будут вместе разрабатывать электромобили, технологии для обеспечения связи машин друг с другом и с дорожной инфраструктурой, а также продвинутые системы безопасности. Кроме того, в 2021 году компании построят в США новый завод мощностью 300 тысяч машин в год, в возведение которого вложат 1,6 миллиарда долларов.

© Фото : Mazda Штаб-квартира Mazda
© Фото : Mazda
Штаб-квартира Mazda

Сотрудничество двух японских компаний началось весной 2015 года. Тогда партнеры договорились об обмене перспективными технологиями для сокращения затрат и повышения конкурентоспособности продукции. По соглашению, подписанному главами Toyota Акио Тойода и Mazda Масамити Когаи, "Тойота" поделилась с "Маздой" наработками по топливным элементам и гибридам, а та — моторами семейства SkyActiv. Благодаря этому сотрудничеству в Северной Америке смог появиться седан Toyota Yaris, который на самом деле является перелицованным Mazda2. А в Японии Mazda начала продажи компактного коммерческого минивэна, заимствованного у Toyota. Новое сближение также предполагает обмен моделями, но его детали пока уточняются.

ДТП на смартфоне

ГИБДД собирается разработать мобильное приложение для регистрации дорожно-транспортных происшествий. Программа сможет фиксировать спутниковые координаты места аварии и отправлять данные и фотографии в страховую компанию. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, это позволит ускорить процесс получения компенсации. Когда именно приложение будет запущено, чиновник не уточнил.

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